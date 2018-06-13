Шацький нацпарк включили до «смарагдових» територій Європи





Інформацію про ці унікальні території можна побачити в публічній кадастровій карті України. Йдеться про природоохоронні території як України, так і інших держав. Загалом це 271 об’єкт загальною площею близько 6 млн. гектарів, – йдеться на сайті Міністерства енергетики та захисту довкілля, - повідомляє



Смарагдову мережу Європи заснували ще у 1971 році для збереження видів і оселищ, яким загрожує зникнення. Українські території були включені до всеєвропейської мережі у 2016 році, але до цього часу інформацію про них можна було знайти лише на інформаційному ресурсі Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) або за окремим письмовим запитом у Мінекоенерго.



Це було незручно, ускладнювало збереження природних екосистем для нащадків та не сприяло розвитку бізнесу. Приміром, при плануванні проектів із будівництва доріг, курортів, газопроводів тощо потрібно визначати, чи не планується це будівництво на території Смарагдової мережі, бо у такому випадку будувати треба зовсім по-іншому. Відкриття цих даних допоможе зберегти природу, знайти баланс між екологією і бізнесом, а ще зменшити втрати або ризики втрат при плануванні господарської діяльності на територіях Смарагдової мережі.



До слова, ще на минулому тижні Постійний комітет Бернської конвенції прийняв рішення включити ще 106 українських територій до Смарагдової мережі Європи, інформація про які найближчим часом також буде доступна на публічній кадастровій карті України.



Серед визначених «смарагдових» територій є й Шацький національний природний парк, площа якого – 54128 га; кількість видів птахів – 60, інших видів – 34, кількість типів природних оселищ – 31.





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