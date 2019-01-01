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Встановили особу жінки, яку на смерть збив п'яний водій на Карпенка-Карого

Встановили особу жінки, яку на смерть збив п'яний водій на Карпенка-Карого
Оперативники управління карного розшуку поліції області встановили, особу жінки, що загинула внаслідок аварії на вулиці Карпенка-Карого. Це – 46-річна жителька Луцького району.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що особу жінки встановили лише сьогодні, 10 грудня, на четвертий день після смертельної аварії.

Нагадаємо, майже опівночі 7 грудня 2019 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля марки BMW 528 рухався вулицею Карпенка-Карого в напрямку вулиці Дубнівської із шаленою швидкістю й здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу.

Потерпіла загинула на місці пригоди.

Водій намагався утекти із місця ДТП, створюючи численні аварійні ситуації під час погоні. Патрульна поліція затримала його біля села Піддубці Луцького району.

Водію повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України.

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Теги: аварія, Карпенка-Карого
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