Єдиний на Волині медзаклад, де діти долають рак, потребує нових інфузоматів

Онкогематологічний центр Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання має гостру потребу в новому обладнанні для введення хіміотерапії маленьким пацієнтам медичного закладу – інфузійних насосах (інфузоматах).Про це повідомляє Благодійний Фонд «СТОПРАК».Інфузомати – це спеціальне обладнання, яке забезпечує високоточне дозування ліків і їх рівномірне потрапляння в організм дитини протягом тривалого часу. Прилад дозволяє лікарю задавати програму і регулювати швидкість введення необхідної дози препарату завдяки спеціальній вбудованій електронній системі. Крім того, використання інфузоматів рятує від розвитку побічних реакцій і ускладнень, що є дуже важливим фактором у лікуванні онкологічних захворювань.Завідувачка педіатричним відділенням №3 з центром дитячої онкогематології Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднаннярозповідає, що зараз у закладі є 15 інфузоматів. Щоправда, більш-менш добре із них працюють лише 5.«Через те, що обладнання вийшло з ладу, інфузомати у процесі введення препаратів починають подавати сигнал, що інфузія надходить неналежним чином. Тож, аби інфузія надходила за той часовий проміжок, який передбачений, медсестри змушені змінювати одні інфузомати на інші. Загалом кожних 3-4 години змінюємо інфузомат, аби не було збоїв. Ремонтувати старі інфузомати ніхто й не хоче братися, бо вони вже просто вичерпали свій ресурс через тривалий термін експлуатації», – пояснює Яна Рижко.Медик додає, що заклад гостро відчуває потребу щонайменше у 5 нових інфузоматах. Саме така кількість дозволить забезпечити цим обладнанням хоча б ті палати, у яких зазвичай перебувають діти з онкогематологічними недугами у вкрай важкому стані.Яна Рижко наголошує, що в процесі лікування онкологічних хвороб потреба у чітко дозованому введенні лікарських засобів виникає щоденно. Тут перевага інфузоматів над звичайними краплинними системами – суттєва. Вбудована електрона система дозволяє задати певну програму. Можна точно розраховувати дозування, керувати швидкістю подачі препаратів та навантаженням. При використанні інфузоматів для введенні хіміотерапії зменшується медикаментозне навантаження на самого пацієнта.Інфузомат можна, до того ж, використовувати не лише для хіміотерапії, але й для інших необхідних маленьким пацієнтам Онкогематологічного центру лікарських засобів, розчинів та поживних речовин."Аналіз ринку медичного обладнання засвідчив, що ціна одного якісного інфузомата – приблизно 70 тисяч гривень. Забезпечення єдиного на Волині медичного закладу для лікування онкохворих дітей мінімальною необхідною кількістю інфузоматів коштуватиме приблизно 350 тисяч гривень. Тож Благодійний Фонд «СТОПРАК» розпочинає кампанію зі збору коштів! Ми віримо, що з вашою допомогою зможемо купити нові інфузомати швидко. Адже необхідну суму можна зібрати, навіть якщо кожен третій волинянин пожертвує лише одну гривню", - повідомляють у фонді "СТОПРАК".