Волинянин отримав умовне за вбивство сусіда, який тероризував все село

Суд визнав 64-річного мешканця села Дуліби Турійського району винним у вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Інформують, що удень 31 жовтня 2018 року нетверезий чоловік на своєму обійсті вистрілив із мисливської рушниці в груди сусідові, який нападав на нього з ножем. Нападник від отриманих поранень помер.До слова, загиблий не вперше з'являвся на людях із сокирою чи ножем. Довгий час він тероризував усе село і навіть різав ножем матір. Непереливки було і сусідам. Якраз напередодні увечері зловмисник навідувався до сім'ї обвинуваченого із сокирою, конфліктував та погрожував.Волинянин визнав свою винуватість у вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони, щиро розкаявся у скоєному й активно сприяв розкриттю злочину. Матір загиблого не наполягала на позбавленні його волі.Відтак суд призначив чоловікові покарання у виді 2 років позбавлення волі зі встановленням 3-річного іспитового строку.