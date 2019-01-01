Повідомили, хто став новим очільником Волинської обласної лікарні

Сергія Пісачука, який працював у цьому закладі лікарем, а за сумісництвом – лікарем-флебологом Центру хірургії ока професора Загурського.



Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, в результаті засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, – пише



Комісія заслухала пропозиції учасників конкурсу, провела з ними співбесіди і визначилася шляхом голосування.



На думку членів комісії, найбільше відповідає встановленим вимогам кандидатура Сергія Пісачука.



Його й визнали переможцем конкурсу.



За Сергія Пісачука проголосували 7 членів комісії.



Кандидатуру заступника директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Олександра Дударя підтримали 2 члени комісії.







Довідково: Сергій Васильович Пісачук народився 21 березня 1976 року в селищі Шацьк Волинської області. Закінчив Ковельське медичне училище, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького та інтернатуру із загальної хірургії у Волинській обласній клінічній лікарні. Лікар-флеболог Центру хірургії ока проф. Загурського. Одружений. Має двох синів.



Нагадаємо, у липні 2019 року Сергій Пісачук балотувався кандидатом у народні депутати України від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №22 (Луцьк).



За нього проголосували 21368 виборців округу (27,24%). Перемогу в цьому окрузі здобув кандидат-самовисуванець, тодішній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Його підтримали 29157 чоловік (37,17%).







Попереднім керівником Волинської обласної клінічної лікарні був т.в.о. директора – заслужений лікар України, нагороджений орденами «Дружби народів», «За заслуги I,II і III ступенів », головний лікар вищої кваліфікаційної категорії Іван Сидор.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможцем конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Волинська обласна клінічна лікарня» визнали, який працював у цьому закладі лікарем, а за сумісництвом – лікарем-флебологом Центру хірургії ока професора Загурського.Про це стало відомо у вівторок, 10 грудня, в результаті засідання конкурсної комісії на зайняття посади директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня» Волинської обласної ради, – пише Волинь24 Комісія заслухала пропозиції учасників конкурсу, провела з ними співбесіди і визначилася шляхом голосування.На думку членів комісії, найбільше відповідає встановленим вимогам кандидатура Сергія Пісачука.Його й визнали переможцем конкурсу.За Сергія Пісачука проголосували 7 членів комісії.Кандидатуру заступника директора КП «Волинська обласна клінічна лікарня»підтримали 2 члени комісії.Нагадаємо, у липні 2019 року Сергій Пісачук балотувався кандидатом у народні депутати України від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №22 (Луцьк).За нього проголосували 21368 виборців округу (27,24%). Перемогу в цьому окрузі здобув кандидат-самовисуванець, тодішній голова Волинської обласної ради Ігор Палиця. Його підтримали 29157 чоловік (37,17%).Попереднім керівником Волинської обласної клінічної лікарні був т.в.о. директора – заслужений лікар України, нагороджений орденами «Дружби народів», «За заслуги I,II і III ступенів », головний лікар вищої кваліфікаційної категорії

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