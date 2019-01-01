У Луцьку 11 грудня дві вулиці залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Повідомили, які вулиці залишаться без електропостачання у середу, 11 грудня.
Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 11 грудня, з 09:00 до 17:00 години припинять електропостачання на вулицях Залізнична та Котляревського.
У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 11 грудня, з 09:00 до 17:00 години припинять електропостачання на вулицях Залізнична та Котляревського.
У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.
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