У Луцьку 11 грудня дві вулиці залишаться без світла





Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 11 грудня, з 09:00 до 17:00 години припинять електропостачання на вулицях Залізнична та Котляревського.



У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, які вулиці залишаться без електропостачання у середу, 11 грудня.Як інформує Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”, у середу, 11 грудня, з 09:00 до 17:00 години припинять електропостачання на вулицях Залізнична та Котляревського.У лучан просять вибачення за тимчасові незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію