За використання додатка «CityCard» доведеться платити





Про це повідомляє



Нагадаємо, додаток



IOS:



Andrоid:



В умовах, на які користувач погоджується, реєструючись у системі, йдеться, що за використання сайту, додатка стягується щомісячна абонентська плата в розмірі 1 гривні з ПДВ.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, що додаток «CityCard» для проїзду в громадському транспорті Луцька буде платним.Про це повідомляє Конкурент Нагадаємо, додаток запрацював 10 грудня . Установити його на телефон можна за посиланням:IOS: https://apps.apple.com/tr/app/citycard-lutsk/id1487659360 Andrоid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kentkart.citycardlutsk&fbclid=IwAR0B3-YvceFQ7kkpJ0ULt_i3oqU5KqlKz2IaBHAfQXqEOLC34cua9yIElBs В умовах, на які користувач погоджується, реєструючись у системі, йдеться, що за використання сайту, додатка стягується щомісячна абонентська плата в розмірі 1 гривні з ПДВ.

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