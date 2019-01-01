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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

За використання додатка «CityCard» доведеться платити

За використання додатка «CityCard» доведеться платити
Стало відомо, що додаток «CityCard» для проїзду в громадському транспорті Луцька буде платним.

Про це повідомляє Конкурент.

Нагадаємо, додаток запрацював 10 грудня. Установити його на телефон можна за посиланням:

IOS: https://apps.apple.com/tr/app/citycard-lutsk/id1487659360

Andrоid: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kentkart.citycardlutsk&fbclid=IwAR0B3-YvceFQ7kkpJ0ULt_i3oqU5KqlKz2IaBHAfQXqEOLC34cua9yIElBs.

В умовах, на які користувач погоджується, реєструючись у системі, йдеться, що за використання сайту, додатка стягується щомісячна абонентська плата в розмірі 1 гривні з ПДВ.
За використання додатка «CityCard» доведеться платити



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Теги: е-квитки, транспорт, Луцьк
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