На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО





Так, склали п’ять протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП), - інформує



Крім того, оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.



У порушників вилучили 30 кг водних біоресурсів. Наклали штрафів на суму 255 гривень за використання заборонених знарядь лову (сітні). Також вилучили 10 безгосподарських заборонених знарядь лову (сітні) - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Для прикладу, 6 грудня під час рибоохоронного рейду Волинський рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на поблизу села Римачі Любомльського району викрили чотирьох порушників, які з човнів за допомогою спінінгів ловили рибу на зимувальній ямі.



На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо заборони рибалити на зимувальних ямах та ознайомили з Правилами любительського та спортивного рибальства.



В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.



Довідкова інформація:



З першого листопада 2019 року на водоймах Волині триває осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2020 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У період з 2 по 9 грудня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 10 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, склали п’ять протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП), - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля. Крім того, оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.У порушників вилучили 30 кг водних біоресурсів. Наклали штрафів на суму 255 гривень за використання заборонених знарядь лову (сітні). Також вилучили 10 безгосподарських заборонених знарядь лову (сітні) - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 6 грудня під час рибоохоронного рейду Волинський рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на поблизу села Римачі Любомльського району викрили чотирьох порушників, які з човнів за допомогою спінінгів ловили рибу на зимувальній ямі.На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо заборони рибалити на зимувальних ямах та ознайомили з Правилами любительського та спортивного рибальства.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.З першого листопада 2019 року на водоймах Волині триває осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2020 року.

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