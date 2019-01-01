На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО
Сьогодні, 19:39
У період з 2 по 9 грудня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 10 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.
Так, склали п’ять протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП), - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Крім того, оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.
У порушників вилучили 30 кг водних біоресурсів. Наклали штрафів на суму 255 гривень за використання заборонених знарядь лову (сітні). Також вилучили 10 безгосподарських заборонених знарядь лову (сітні) - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 6 грудня під час рибоохоронного рейду Волинський рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на поблизу села Римачі Любомльського району викрили чотирьох порушників, які з човнів за допомогою спінінгів ловили рибу на зимувальній ямі.
На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо заборони рибалити на зимувальних ямах та ознайомили з Правилами любительського та спортивного рибальства.
В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
З першого листопада 2019 року на водоймах Волині триває осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2020 року.
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Так, склали п’ять протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП), - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.
Крім того, оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.
У порушників вилучили 30 кг водних біоресурсів. Наклали штрафів на суму 255 гривень за використання заборонених знарядь лову (сітні). Також вилучили 10 безгосподарських заборонених знарядь лову (сітні) - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
Для прикладу, 6 грудня під час рибоохоронного рейду Волинський рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на поблизу села Римачі Любомльського району викрили чотирьох порушників, які з човнів за допомогою спінінгів ловили рибу на зимувальній ямі.
На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо заборони рибалити на зимувальних ямах та ознайомили з Правилами любительського та спортивного рибальства.
В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.
Довідкова інформація:
З першого листопада 2019 року на водоймах Волині триває осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2020 року.
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