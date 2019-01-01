вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО

На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО
У період з 2 по 9 грудня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 10 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.

Так, склали п’ять протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та один – за незаконний збут водних біоресурсів (ч. 1 ст. 88-1 КУпАП), - інформує пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

Крім того, оформили чотири акти виявлення та вилучення безхазяйного майна.

У порушників вилучили 30 кг водних біоресурсів. Наклали штрафів на суму 255 гривень за використання заборонених знарядь лову (сітні). Також вилучили 10 безгосподарських заборонених знарядь лову (сітні) - повідомив начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 6 грудня під час рибоохоронного рейду Волинський рибпатруль зафіксував порушення правил рибальства на зимувальній ямі. Так, на поблизу села Римачі Любомльського району викрили чотирьох порушників, які з човнів за допомогою спінінгів ловили рибу на зимувальній ямі.

На осіб оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 3 ст. 85 КУпАП. Також з рибалками провели масово-роз’яснювальну роботу щодо заборони рибалити на зимувальних ямах та ознайомили з Правилами любительського та спортивного рибальства.

В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Довідкова інформація:

З першого листопада 2019 року на водоймах Волині триває осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно - літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2020 року.

На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО
На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО
На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО
На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: рибоохоронний патруль, порушення, браконьєри, зимувальні ями
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 грудня
Сьогодні, 20:00
На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Новорічно-різдвяні свята у Луцьку «гулятимуть» аж до 26 січня
Сьогодні, 19:16
У Луцьку через аварію на двох вулицях немає тепла
Сьогодні, 19:09
У Луцьку 11 грудня дві вулиці залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО Волинянин ловив рибу з човна сіткою на території заказника. ФОТО
05 грудень, 20:16
Волинянин на човні сіткою ловив рибу у заказнику. ФОТО Волинянин на човні сіткою ловив рибу у заказнику. ФОТО
18 листопад, 19:47
На Стиру чоловік ловив рибу сіткою. ФОТО На Стиру чоловік ловив рибу сіткою. ФОТО
15 листопад, 16:10
На Волині браконьєри втекли, залишивши рибу в сітках. ФОТО На Волині браконьєри втекли, залишивши рибу в сітках. ФОТО
28 жовтень, 16:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині затримали браконьєрів, які ловили рибу на зимувальних ямах. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
Новорічно-різдвяні свята у Луцьку «гулятимуть» аж до 26 січня
Сьогодні, 19:16
 0
У Луцьку через аварію на двох вулицях немає тепла
Сьогодні, 19:09
 0
У Луцьку 11 грудня дві вулиці залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8