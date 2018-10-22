Відомо, хто може очолити волинський перинатальний центр
Сьогодні, 17:58
Виконуюча обов’язків генерального директора комунального підприємства «Волинський обласний перинатальний центр» Волинської обласної ради Ірина Горавська може стати його керівником на постійній основі.
Таке рішення прийняла конкурсна комісія Волиньради під час засідання 10 грудня, - пишуть "Волинські Новини".
Ірина Горавська стала єдиним кандидатом на посаду, її кандидатуру підтримали 8 з 9 членів комісії.
Остаточне рішення про призначення прийматимуть депутати Волиньради під час чергового засідання сесії.
Зазначають, що Ірина Горавська виконує обов’язки головного лікаря комунального закладу з 2018 року.
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Таке рішення прийняла конкурсна комісія Волиньради під час засідання 10 грудня, - пишуть "Волинські Новини".
Ірина Горавська стала єдиним кандидатом на посаду, її кандидатуру підтримали 8 з 9 членів комісії.
Остаточне рішення про призначення прийматимуть депутати Волиньради під час чергового засідання сесії.
Зазначають, що Ірина Горавська виконує обов’язки головного лікаря комунального закладу з 2018 року.
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