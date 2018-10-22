Відомо, хто може очолити волинський перинатальний центр

Ірина Горавська може стати його керівником на постійній основі.



Таке рішення прийняла конкурсна комісія Волиньради під час засідання 10 грудня, - пишуть



Ірина Горавська стала єдиним кандидатом на посаду, її кандидатуру підтримали 8 з 9 членів комісії.



Остаточне рішення про призначення прийматимуть депутати Волиньради під час чергового засідання сесії.



Зазначають, що Ірина Горавська виконує обов’язки головного лікаря комунального закладу з 2018 року.

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