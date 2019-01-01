У Луцьку через аварію на двох вулицях немає тепла





Про інформує



Так, у зв'язку з витоком на тепловій мережі котельні на вулиці Арцеулова, 3-а тимчасово припинили надання послуги з централізованого опалення для ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та для багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1. Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися впродовж дня 11 грудня, а послугу відновлять до кінця дня.



Витік на магістральній тепловій мережі зафіксували від котельні на вулиці Карбишева, 2, а саме на вулиці Чорновола. Аварійно-відновлювальні роботи на ділянці трубопроводу діаметром 325 мм, яка забезпечує тепловою енергією 55-й мікрорайон Луцька будуть проводитися 11 грудня з 09:00 та до завершення робіт. Послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання будуть відсутні на час виконання робіт.



Також інформують, що завтра на вулиці Чорновола будуть проводитися роботи з ліквідації витоку на мережі, яка постачає теплову енергію 55-му мікрорайону міста. Сьогодні там провели розкопки, послуги для споживачів надаються, однак завтра, на час виконання робіт, надання послуг тимчасово припинять.



Адміністрація підприємства просить вибачення за завдані незручності та сподіваються на розуміння.

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