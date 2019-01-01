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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 11 грудня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Любешові, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах — без опадів.

Температура повітря вночі близько -4…-2 градусів, удень – до +1…+3. Вітер південно-західний, західний і південний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, сухо.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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