Щоб доїхати на роботу і навчання: в один із мікрорайонів Луцька пустять маршрутку

Зважаючи на те, що з 11 грудня автобуси, які не мають встановлених валідаторів, не зможуть працювати на міських маршрутах, мікрорайони Луцька забезпечать додатковим транспортом.Про це повідомляють у відділі інформаційної роботи луцької міської ради.Через відсутність валідаторів з частиною перевізників розірвали договори на обслуговування певних маршрутів. Тому Луцьке підприємство електротранспорту спрямує додаткові тролейбуси на низку маршрутів, аби лучани могли доїхати на роботу чи навчання.На жаль, мікрорайон Вишків не має тролейбусного сполучення, а тому тут ЛПЕ забезпечить рух одного автобуса. Він курсуватиме з мікрорайону до перехрестя проспекту Президента Грушевського та вулиці Стрілецька.Через рейс буде здійснюватися заїзд до Міжрайбази за маршрутом 26а.