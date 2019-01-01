вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Щоб доїхати на роботу і навчання: в один із мікрорайонів Луцька пустять маршрутку

Щоб доїхати на роботу і навчання: в один із мікрорайонів Луцька пустять маршрутку
Зважаючи на те, що з 11 грудня автобуси, які не мають встановлених валідаторів, не зможуть працювати на міських маршрутах, мікрорайони Луцька забезпечать додатковим транспортом.

Про це повідомляють у відділі інформаційної роботи луцької міської ради.

Через відсутність валідаторів з частиною перевізників розірвали договори на обслуговування певних маршрутів. Тому Луцьке підприємство електротранспорту спрямує додаткові тролейбуси на низку маршрутів, аби лучани могли доїхати на роботу чи навчання.

На жаль, мікрорайон Вишків не має тролейбусного сполучення, а тому тут ЛПЕ забезпечить рух одного автобуса. Він курсуватиме з мікрорайону до перехрестя проспекту Президента Грушевського та вулиці Стрілецька.

Через рейс буде здійснюватися заїзд до Міжрайбази за маршрутом 26а.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: громадський транспорт, Луцьк, Вишків
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якого ОДНОГО???? ПАлиця ж обіцяв іногородніх перевізників.... ЩО СЛОВО НАРДЕПА НІЦ НЕВАРТЕ?????
Відповісти
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
800 фур: митники прокоментували 10-кілометрову чергу на «Ягодині». ВІДЕО
Сьогодні, 22:47
Щоб доїхати на роботу і навчання: в один із мікрорайонів Луцька пустять маршрутку
Сьогодні, 22:03
Як і де обрати надійні душові системи прихованого монтажу*
Сьогодні, 21:27
Загиблий на Сході волинянин - чоловік волонтерки: збирають допомогу родині
Сьогодні, 21:17
Митниця в смартфоні: в Україні запускають додаток «e-Borders»
Сьогодні, 20:51
Схожі новини
Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам Що робити, якщо у транспорті не працює валідатор: поради лучанам
06 грудень, 19:30
Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю Лучани просять відремонтувати аварійну вулицю
30 листопад, 16:49
Пільгові е-квитки у Луцьку діятимуть лише рік Пільгові е-квитки у Луцьку діятимуть лише рік
21 листопад, 10:36
Електронний квиток у Луцьку: компанію «Сіті кард» зробили монополістом Електронний квиток у Луцьку: компанію «Сіті кард» зробили монополістом
15 листопад, 15:44
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
800 фур: митники прокоментували 10-кілометрову чергу на «Ягодині». ВІДЕО
Сьогодні, 22:47
 0
Щоб доїхати на роботу і навчання: в один із мікрорайонів Луцька пустять маршрутку
Сьогодні, 22:03
 0
Як і де обрати надійні душові системи прихованого монтажу*
Сьогодні, 21:27
 0
Загиблий на Сході волинянин - чоловік волонтерки: збирають допомогу родині
Сьогодні, 21:17
 0
Митниця в смартфоні: в Україні запускають додаток «e-Borders»
Сьогодні, 20:51
 0
Медіа
відео
1/8