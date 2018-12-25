800 фур: митники прокоментували 10-кілометрову чергу на «Ягодині». ВІДЕО

На митниці прокоментували ситуацію з 10-кілометровою чергою на волинському пропускному пункті «Ягодин».Речниця Луцького прикордонного загонурозповіла, що на виїзд з України до Польщі очікують вісім сотень великовантажних авто, - йдеться у сюжеті Суспільного UA.Деякі водії стоять у черзі вже чотири дні."Нас вчора переконали, що пропускна здатність митниці 5-10 хвилин, якщо ми порахуємо робочий день на чотирьох митників, виходить п'ять кілометрів за день ми повинні пройти. Ми не проходимо і трьох. У чому причина, як це пояснити, певно ось цими об’їздами, що вони їдуть, а ми стоїмо", - каже водій Руслан Рибаченко.Водії кажуть, що така черга приность незручності, адже стоять посеред поля, де немає ні туалету, ні смітниківЗі слів далекобійника, черга утворилася, бо одночасно багато перевізників отримали дозволи в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників."До цього не було узагалі машин, як тільки видали дозволи, усі перевізники отримали, хто міг і стали у колійку", - каже чоловік.Начальник відділу надання адмінпослуг Укртрансбезпеки в областірозповів, що із 2-го грудня у Ковелі видали 2 145 дозволів на міжнародне перевезення вантажів. До цього майже два тижні дозволів не надавали. Найкоротший шлях до Європи – через Ягодин, тому там утворилося скупчення машин.Речниця Луцького прикордонного загону Оксани Петрів зазначила, що нині у черзі - 800 вантажівок, але митники роблять все, щоб зменшити кількість автомобілів: "Збільшили кількість прикордонних нарядів на каналі міжнародного сполучення. Між Україною і Республікою Польщею підписаний меморандум, відповідно до якого ми здійснюємо пропуск"Прокоментував ситуацію й голова Державної митної служби: "У неділю на Ягодині пропустили більше 800 фур. А пропускна здатність – 240-250 на добу. Я відслідковую ситуацію погодинно".