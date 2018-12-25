800 фур: митники прокоментували 10-кілометрову чергу на «Ягодині». ВІДЕО
Сьогодні, 22:47
На митниці прокоментували ситуацію з 10-кілометровою чергою на волинському пропускному пункті «Ягодин».
Речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів розповіла, що на виїзд з України до Польщі очікують вісім сотень великовантажних авто, - йдеться у сюжеті Суспільного UA.
Деякі водії стоять у черзі вже чотири дні.
"Нас вчора переконали, що пропускна здатність митниці 5-10 хвилин, якщо ми порахуємо робочий день на чотирьох митників, виходить п'ять кілометрів за день ми повинні пройти. Ми не проходимо і трьох. У чому причина, як це пояснити, певно ось цими об’їздами, що вони їдуть, а ми стоїмо", - каже водій Руслан Рибаченко.
Водії кажуть, що така черга приность незручності, адже стоять посеред поля, де немає ні туалету, ні смітників
Зі слів далекобійника Олександра Максимця, черга утворилася, бо одночасно багато перевізників отримали дозволи в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.
"До цього не було узагалі машин, як тільки видали дозволи, усі перевізники отримали, хто міг і стали у колійку", - каже чоловік.
Начальник відділу надання адмінпослуг Укртрансбезпеки в області Сергій Оніщук розповів, що із 2-го грудня у Ковелі видали 2 145 дозволів на міжнародне перевезення вантажів. До цього майже два тижні дозволів не надавали. Найкоротший шлях до Європи – через Ягодин, тому там утворилося скупчення машин.
Речниця Луцького прикордонного загону Оксани Петрів зазначила, що нині у черзі - 800 вантажівок, але митники роблять все, щоб зменшити кількість автомобілів: "Збільшили кількість прикордонних нарядів на каналі міжнародного сполучення. Між Україною і Республікою Польщею підписаний меморандум, відповідно до якого ми здійснюємо пропуск"
Прокоментував ситуацію й голова Державної митної служби Максим Нефьодов: "У неділю на Ягодині пропустили більше 800 фур. А пропускна здатність – 240-250 на добу. Я відслідковую ситуацію погодинно".
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Речниця Луцького прикордонного загону Оксана Петрів розповіла, що на виїзд з України до Польщі очікують вісім сотень великовантажних авто, - йдеться у сюжеті Суспільного UA.
Деякі водії стоять у черзі вже чотири дні.
"Нас вчора переконали, що пропускна здатність митниці 5-10 хвилин, якщо ми порахуємо робочий день на чотирьох митників, виходить п'ять кілометрів за день ми повинні пройти. Ми не проходимо і трьох. У чому причина, як це пояснити, певно ось цими об’їздами, що вони їдуть, а ми стоїмо", - каже водій Руслан Рибаченко.
Водії кажуть, що така черга приность незручності, адже стоять посеред поля, де немає ні туалету, ні смітників
Зі слів далекобійника Олександра Максимця, черга утворилася, бо одночасно багато перевізників отримали дозволи в Асоціації міжнародних автомобільних перевізників.
"До цього не було узагалі машин, як тільки видали дозволи, усі перевізники отримали, хто міг і стали у колійку", - каже чоловік.
Начальник відділу надання адмінпослуг Укртрансбезпеки в області Сергій Оніщук розповів, що із 2-го грудня у Ковелі видали 2 145 дозволів на міжнародне перевезення вантажів. До цього майже два тижні дозволів не надавали. Найкоротший шлях до Європи – через Ягодин, тому там утворилося скупчення машин.
Речниця Луцького прикордонного загону Оксани Петрів зазначила, що нині у черзі - 800 вантажівок, але митники роблять все, щоб зменшити кількість автомобілів: "Збільшили кількість прикордонних нарядів на каналі міжнародного сполучення. Між Україною і Республікою Польщею підписаний меморандум, відповідно до якого ми здійснюємо пропуск"
Прокоментував ситуацію й голова Державної митної служби Максим Нефьодов: "У неділю на Ягодині пропустили більше 800 фур. А пропускна здатність – 240-250 на добу. Я відслідковую ситуацію погодинно".
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