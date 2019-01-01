Жителі села під Луцьком розчистили берег річки. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Жителі села Голишів організували толоку і розчистили берег річки Чорногузки та прибрали прибережну смугу.
Екологічна акція «Чистий берег» відбулася 7 грудня, - йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
Проведення толоки організував місцевий депутат Сергій Ільюк, а його ініціативу підтримали небайдужі мешканці громади: Андрій Осадчий, Вікторія Москва, Сергій Мицалюк, Тарас Осадчий, Сергій Левчук, Леонід Мельничук, Дмитро Миронюк.
Активісти влаштували прибирання прибережної смуги річки. Спільними зусиллями вдалося очистити територію від сміття, сухого гілля, порослих дерев та кущів. По завершенню толоки усі учасники частувалися смачною «заячою юшкою».
«Люди хочуть жити у чистому та гарному селі, тож без вагань прийшли на допомогу. Переконаний, що кожен учасник толоки отримав задоволення, а також чисту та прибрану територію на додачу. Дякую усім односельчанам, які взяли участь у прибиранні. Окрема подяка від жителів села Голишів очільнику громади Сергію Яручику, керівництву Луцького міжрайонного управління водного господарства – начальнику Віталію Мушці, заступнику начальника Анатолію Парфелюку, директору Волинського регіонального офісу водних ресурсів Ростиславу Кравчуку – за сприяння та проведення робіт з розчищення русла річки Чорногузка. Приємно, що так багато людей долучається до благоустрою нашої громади. Однак сьогодні вкрай важливо не просто організовувати подібні заходи, а попереджати причини їх виникнення. Пам’ятаймо, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять», - розповів організатор толоки Сергій Ільюк.
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Екологічна акція «Чистий берег» відбулася 7 грудня, - йдеться на сайті Боратинської сільської ради.
Проведення толоки організував місцевий депутат Сергій Ільюк, а його ініціативу підтримали небайдужі мешканці громади: Андрій Осадчий, Вікторія Москва, Сергій Мицалюк, Тарас Осадчий, Сергій Левчук, Леонід Мельничук, Дмитро Миронюк.
Активісти влаштували прибирання прибережної смуги річки. Спільними зусиллями вдалося очистити територію від сміття, сухого гілля, порослих дерев та кущів. По завершенню толоки усі учасники частувалися смачною «заячою юшкою».
«Люди хочуть жити у чистому та гарному селі, тож без вагань прийшли на допомогу. Переконаний, що кожен учасник толоки отримав задоволення, а також чисту та прибрану територію на додачу. Дякую усім односельчанам, які взяли участь у прибиранні. Окрема подяка від жителів села Голишів очільнику громади Сергію Яручику, керівництву Луцького міжрайонного управління водного господарства – начальнику Віталію Мушці, заступнику начальника Анатолію Парфелюку, директору Волинського регіонального офісу водних ресурсів Ростиславу Кравчуку – за сприяння та проведення робіт з розчищення русла річки Чорногузка. Приємно, що так багато людей долучається до благоустрою нашої громади. Однак сьогодні вкрай важливо не просто організовувати подібні заходи, а попереджати причини їх виникнення. Пам’ятаймо, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять», - розповів організатор толоки Сергій Ільюк.
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