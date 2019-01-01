Жителі села під Луцьком розчистили берег річки. ФОТО

Жителі села Голишів організували толоку і розчистили берег річки Чорногузки та прибрали прибережну смугу.Екологічна акція «Чистий берег» відбулася 7 грудня, - йдеться на сайті Боратинської сільської ради.Проведення толоки організував місцевий депутат, а його ініціативу підтримали небайдужі мешканці громади:Активісти влаштували прибирання прибережної смуги річки. Спільними зусиллями вдалося очистити територію від сміття, сухого гілля, порослих дерев та кущів. По завершенню толоки усі учасники частувалися смачною «заячою юшкою».«Люди хочуть жити у чистому та гарному селі, тож без вагань прийшли на допомогу. Переконаний, що кожен учасник толоки отримав задоволення, а також чисту та прибрану територію на додачу. Дякую усім односельчанам, які взяли участь у прибиранні. Окрема подяка від жителів села Голишів очільнику громади Сергію Яручику, керівництву Луцького міжрайонного управління водного господарства – начальнику Віталію Мушці, заступнику начальника Анатолію Парфелюку, директору Волинського регіонального офісу водних ресурсів Ростиславу Кравчуку – за сприяння та проведення робіт з розчищення русла річки Чорногузка. Приємно, що так багато людей долучається до благоустрою нашої громади. Однак сьогодні вкрай важливо не просто організовувати подібні заходи, а попереджати причини їх виникнення. Пам’ятаймо, що чисто не там, де прибирають, а там де не смітять», - розповів організатор толоки Сергій Ільюк.