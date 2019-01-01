В Україні хочуть легалізувати видобуток бурштину
Сьогодні, 00:16
Профільний комітет розглянув законопроєкт про криміналізацію незаконного видобутку бурштину і рекомендував Верховній Раді ухвалити його у другому читанні та в цілому.
Про це пише РБК-Україна.
Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді остаточно прийняти законопроект №2240 про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. Про це РБК-Україна повідомили у комітеті.
Так, комітет на засіданні 10 грудня розглянув підготовлений до другого читання законопроект №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".
"Комітет рекомендує Верховній раді розглянути законопроект №2240 на засіданні і за результатами розгляду проекту у другому читанні прийняти в цілому як закон", - повідомили у комітеті.
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Про це пише РБК-Україна.
Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній раді остаточно прийняти законопроект №2240 про криміналізацію незаконного видобутку бурштину. Про це РБК-Україна повідомили у комітеті.
Так, комітет на засіданні 10 грудня розглянув підготовлений до другого читання законопроект №2240 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо урегулювання питання видобутку бурштину".
"Комітет рекомендує Верховній раді розглянути законопроект №2240 на засіданні і за результатами розгляду проекту у другому читанні прийняти в цілому як закон", - повідомили у комітеті.
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