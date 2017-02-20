вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В облраді не визначили переможця конкурсу на посаду директора ДВТП «Волиньфармпостач»

В облраді не визначили переможця конкурсу на посаду директора ДВТП «Волиньфармпостач»
Конкурсна комісія Волинської робласної ради не визначила переможця конкурсу на на зайняття посади директора Державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач».

Засідання комісії відбулося 10 грудня, - йдеться на сайті Волинської обласної ради.

До участі в конкурсі допустили Тараса Монця, Михайла Півнюка та Оксану Серебрякову.

Кожен з учасників конкурсу мав нагоду озвучити свою програму розвитку підприємства. Голова профкому працівників ДВТП "Волиньфармпостач" Сергій Мисковець зачитав лист від колективу в підтримку діючого керівника Михайла Півнюка.

Члени конкурсної комісії визначалися шляхом таємного голосування. В результаті 4 голоси віддали Михайлові Півнюку, стільки ж - Тарасові Монцю. Один член комісії підтримав голосуванням Оксану Серебрякову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волиньфармпостач, Волинська обласна рада, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В облраді не визначили переможця конкурсу на посаду директора ДВТП «Волиньфармпостач»
Сьогодні, 08:10
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу
Сьогодні, 07:29
Екскомандир волинської бригади став командувачем військ ОК «Північ»
Сьогодні, 06:19
Жителі села під Луцьком розчистили берег річки. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Колишні політв'язні Кремля відправилися на реабілітацію в Латвію
Сьогодні, 04:23
Схожі новини
Революція гідності у Волиньраді: як 3 роки тому повалили владу регіоналів Революція гідності у Волиньраді: як 3 роки тому повалили владу регіоналів
20 лютий, 2017, 12:48
Поліція перевіряє інцидент із журналістами в облраді Поліція перевіряє інцидент із журналістами в облраді
14 липень, 2016, 18:57
Жителі села під Луцьком розчистили берег річки. ФОТО Жителі села під Луцьком розчистили берег річки. ФОТО
Сьогодні, 05:13
Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів Відомо, коли на Волинь вирушить кортеж з тілами загиблих воїнів
10 грудень, 23:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В облраді не визначили переможця конкурсу на посаду директора ДВТП «Волиньфармпостач»
Сьогодні, 08:10
 0
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливий статус Донбасу
Сьогодні, 07:29
 0
Екскомандир волинської бригади став командувачем військ ОК «Північ»
Сьогодні, 06:19
 0
Жителі села під Луцьком розчистили берег річки. ФОТО
Сьогодні, 05:13
 0
Колишні політв'язні Кремля відправилися на реабілітацію в Латвію
Сьогодні, 04:23
 0
Медіа
відео
1/8