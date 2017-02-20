В облраді не визначили переможця конкурсу на посаду директора ДВТП «Волиньфармпостач»
Сьогодні, 08:10
Конкурсна комісія Волинської робласної ради не визначила переможця конкурсу на на зайняття посади директора Державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач».
Засідання комісії відбулося 10 грудня, - йдеться на сайті Волинської обласної ради.
До участі в конкурсі допустили Тараса Монця, Михайла Півнюка та Оксану Серебрякову.
Кожен з учасників конкурсу мав нагоду озвучити свою програму розвитку підприємства. Голова профкому працівників ДВТП "Волиньфармпостач" Сергій Мисковець зачитав лист від колективу в підтримку діючого керівника Михайла Півнюка.
Члени конкурсної комісії визначалися шляхом таємного голосування. В результаті 4 голоси віддали Михайлові Півнюку, стільки ж - Тарасові Монцю. Один член комісії підтримав голосуванням Оксану Серебрякову.
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Засідання комісії відбулося 10 грудня, - йдеться на сайті Волинської обласної ради.
До участі в конкурсі допустили Тараса Монця, Михайла Півнюка та Оксану Серебрякову.
Кожен з учасників конкурсу мав нагоду озвучити свою програму розвитку підприємства. Голова профкому працівників ДВТП "Волиньфармпостач" Сергій Мисковець зачитав лист від колективу в підтримку діючого керівника Михайла Півнюка.
Члени конкурсної комісії визначалися шляхом таємного голосування. В результаті 4 голоси віддали Михайлові Півнюку, стільки ж - Тарасові Монцю. Один член комісії підтримав голосуванням Оксану Серебрякову.
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