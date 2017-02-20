В облраді не визначили переможця конкурсу на посаду директора ДВТП «Волиньфармпостач»





Засідання комісії відбулося 10 грудня, - йдеться на сайті Волинської обласної ради.



До участі в конкурсі допустили Тараса Монця, Михайла Півнюка та Оксану Серебрякову.



Кожен з учасників конкурсу мав нагоду озвучити свою програму розвитку підприємства. Голова профкому працівників ДВТП "Волиньфармпостач" Сергій Мисковець зачитав лист від колективу в підтримку діючого керівника Михайла Півнюка.



Члени конкурсної комісії визначалися шляхом таємного голосування. В результаті 4 голоси віддали Михайлові Півнюку, стільки ж - Тарасові Монцю. Один член комісії підтримав голосуванням Оксану Серебрякову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Конкурсна комісія Волинської робласної ради не визначила переможця конкурсу на на зайняття посади директора Державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач».Засідання комісії відбулося 10 грудня, - йдеться на сайті Волинської обласної ради.До участі в конкурсі допустилитаКожен з учасників конкурсу мав нагоду озвучити свою програму розвитку підприємства. Голова профкому працівників ДВТП "Волиньфармпостач"зачитав лист від колективу в підтримку діючого керівника Михайла Півнюка.Члени конкурсної комісії визначалися шляхом таємного голосування. В результаті 4 голоси віддали Михайлові Півнюку, стільки ж - Тарасові Монцю. Один член комісії підтримав голосуванням Оксану Серебрякову.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію