Запрацювала гаряча лінія для підприємців
Сьогодні, 01:21
Міністерство цифрової трансформації спільно з урядовим контактним центром запустило гарячу лінію для підприємців.
В онлайн-режимі українцям відповідатимуть на запитання про створення, процес діяльності та закриття бізнесу, - пише Канал24.
Гаряча лінія - інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про гарячу лінію
- Цілодобова, тому ставити питання можна у будь-який зручний час.
- Стартує в тестовому режимі онлайн-чату.
- У найближчих планах – запуск телефонної лінії та чат-бота.
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В онлайн-режимі українцям відповідатимуть на запитання про створення, процес діяльності та закриття бізнесу, - пише Канал24.
Гаряча лінія - інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу,
– йдеться у повідомленні.
Що відомо про гарячу лінію
- Цілодобова, тому ставити питання можна у будь-який зручний час.
- Стартує в тестовому режимі онлайн-чату.
- У найближчих планах – запуск телефонної лінії та чат-бота.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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