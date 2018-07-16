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Запрацювала гаряча лінія для підприємців

Запрацювала гаряча лінія для підприємців
Міністерство цифрової трансформації спільно з урядовим контактним центром запустило гарячу лінію для підприємців.

В онлайн-режимі українцям відповідатимуть на запитання про створення, процес діяльності та закриття бізнесу, - пише Канал24.

Гаряча лінія - інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу,
– йдеться у повідомленні.

Що відомо про гарячу лінію

- Цілодобова, тому ставити питання можна у будь-який зручний час.
- Стартує в тестовому режимі онлайн-чату.
- У найближчих планах – запуск телефонної лінії та чат-бота.

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Теги: гаряча лінія
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