Запрацювала гаряча лінія для підприємців

Міністерство цифрової трансформації спільно з урядовим контактним центром запустило гарячу лінію для підприємців.В онлайн-режимі українцям відповідатимуть на запитання про створення, процес діяльності та закриття бізнесу, - пише Канал24.Гаряча лінія - інструмент, що позбавить вас зайвого стресу та вивільнить час для розвитку власної справи. Ми підкажемо відповіді на питання адміністративного характеру, що стосуються створення, діяльності чи закриття бізнесу,– йдеться у повідомленні.- Цілодобова, тому ставити питання можна у будь-який зручний час.- Стартує в тестовому режимі онлайн-чату.- У найближчих планах – запуск телефонної лінії та чат-бота.