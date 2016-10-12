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Українці почали частіше купувати електрокари

Українці почали частіше купувати електрокари
В Україні різко зріс попит на електрокари. Попит на легкові електромобілі зріс на 47%.

За 10 місяців 2019 року українці купили і поставили на облік 6247 електромобілів, - пише Кореспондент.

З початку 2019 року по листопад в Україні ввезли і зареєстрували 6958 електромобілів: за рік попит на легкові електромобілі зріс на 34%, на комерційні - на 62%.

Відзначається, що частка секонд-хенду серед ввезених електромобілів склала 92%, а в частині комерційних ще більше - 96%.

Найпопулярнішим легковим автомобілем в Україні залишається Nissan Leaf (3030 авто поповнили автопарк країни).

У топ-3 також увійшли Tesla Model S - 552 шт. і Volkswagen E-Golf - 325 шт.

Замкнули топ-5 BMW i3 - 322 шт. і Fiat 500e - 293 шт.

За 10 місяців 2019 року українці купили і поставили на облік 6247 електромобілів, порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на легкові електромобілі зріс на 47%.

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Теги: авто, Україна
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