Українці почали частіше купувати електрокари

В Україні різко зріс попит на електрокари. Попит на легкові електромобілі зріс на 47%.За 10 місяців 2019 року українці купили і поставили на облік 6247 електромобілів, - пише Кореспондент.З початку 2019 року по листопад в Україні ввезли і зареєстрували 6958 електромобілів: за рік попит на легкові електромобілі зріс на 34%, на комерційні - на 62%.Відзначається, що частка секонд-хенду серед ввезених електромобілів склала 92%, а в частині комерційних ще більше - 96%.Найпопулярнішим легковим автомобілем в Україні залишається Nissan Leaf (3030 авто поповнили автопарк країни).У топ-3 також увійшли Tesla Model S - 552 шт. і Volkswagen E-Golf - 325 шт.Замкнули топ-5 BMW i3 - 322 шт. і Fiat 500e - 293 шт.За 10 місяців 2019 року українці купили і поставили на облік 6247 електромобілів, порівняно з аналогічним періодом минулого року попит на легкові електромобілі зріс на 47%.