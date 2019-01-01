Колишні політв'язні Кремля відправилися на реабілітацію в Латвію





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"Сьогодні в Латвії вилетіли 10 наших співвітчизників - колишніх політв'язнів Кремля. Українці, які були звільнені восени цього року з російського полону, вибули за кордон на реабілітацію", - повідомляє Держприкордонслужба.



Колишні політв'язні вирушили в Юрмалу.



"Ми дякуємо латвійський уряд за це запрошення. Спасибі і нашим прикордонникам, які допомогли і забезпечили доставку групи і їх рідних в Бориспіль, а також допомогли швидко пройти паспортний контроль", - наголосив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Ігор Гриб, батько колишнього бранця Павла Гриба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десять колишніх політв'язнів Кремля відправилися на реабілітацію в Латвію.Про це повідомляє "Газета ua" "Сьогодні в Латвії вилетіли 10 наших співвітчизників - колишніх політв'язнів Кремля. Українці, які були звільнені восени цього року з російського полону, вибули за кордон на реабілітацію", - повідомляє Держприкордонслужба.Колишні політв'язні вирушили в Юрмалу."Ми дякуємо латвійський уряд за це запрошення. Спасибі і нашим прикордонникам, які допомогли і забезпечили доставку групи і їх рідних в Бориспіль, а також допомогли швидко пройти паспортний контроль", - наголосив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіббатько колишнього бранця

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