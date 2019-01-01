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Колишні політв'язні Кремля відправилися на реабілітацію в Латвію

Колишні політв'язні Кремля відправилися на реабілітацію в Латвію
Десять колишніх політв'язнів Кремля відправилися на реабілітацію в Латвію.

Про це повідомляє "Газета ua".

"Сьогодні в Латвії вилетіли 10 наших співвітчизників - колишніх політв'язнів Кремля. Українці, які були звільнені восени цього року з російського полону, вибули за кордон на реабілітацію", - повідомляє Держприкордонслужба.

Колишні політв'язні вирушили в Юрмалу.

"Ми дякуємо латвійський уряд за це запрошення. Спасибі і нашим прикордонникам, які допомогли і забезпечили доставку групи і їх рідних в Бориспіль, а також допомогли швидко пройти паспортний контроль", - наголосив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Ігор Гриб, батько колишнього бранця Павла Гриба.

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Теги: Латвія, реабілітація
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