У 55 мікрорайоні Луцька відключать опалення та гарячу воду

У зв`язку з ліквідацією витоку на тепломережі у 55 мікрорайоні Луцька відключать гарячу воду та опалення.Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".Витік на магістральній тепловій мережі зафіксували від котельні на вулиці Карбишева, 2, а саме на вулиці Чорновола. Там 11 грудня будуть проводитися роботи з ліквідації витоку."У зв'язку з витоком на тепловій мережі котельні на вулиці Арцеулова, 3-а тимчасово припинено надання послуги з централізованого опалення для ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та для багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1. Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися впродовж дня 11 грудня, а послугу буде відновлено до кінця дня", - йдеться у повідомленні.