У 55 мікрорайоні Луцька відключать опалення та гарячу воду
Сьогодні, 02:06
У зв`язку з ліквідацією витоку на тепломережі у 55 мікрорайоні Луцька відключать гарячу воду та опалення.
Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Витік на магістральній тепловій мережі зафіксували від котельні на вулиці Карбишева, 2, а саме на вулиці Чорновола. Там 11 грудня будуть проводитися роботи з ліквідації витоку.
"У зв'язку з витоком на тепловій мережі котельні на вулиці Арцеулова, 3-а тимчасово припинено надання послуги з централізованого опалення для ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та для багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1. Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися впродовж дня 11 грудня, а послугу буде відновлено до кінця дня", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ДКП "Луцьктепло".
Витік на магістральній тепловій мережі зафіксували від котельні на вулиці Карбишева, 2, а саме на вулиці Чорновола. Там 11 грудня будуть проводитися роботи з ліквідації витоку.
"У зв'язку з витоком на тепловій мережі котельні на вулиці Арцеулова, 3-а тимчасово припинено надання послуги з централізованого опалення для ДНЗ №27 на вулиці Коновальця, 10-а та для багатоквартирного житлового будинку на вулиці Гулака-Артемовського, 1. Аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися впродовж дня 11 грудня, а послугу буде відновлено до кінця дня", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Українці почали частіше купувати електрокари
Сьогодні, 03:18
У 55 мікрорайоні Луцька відключать опалення та гарячу воду
Сьогодні, 02:06
Запрацювала гаряча лінія для підприємців
Сьогодні, 01:21
В Україні хочуть легалізувати видобуток бурштину
Сьогодні, 00:16
11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00