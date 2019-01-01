Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня
Сьогодні, 09:17
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.466, а продаж – 23.813.
Євро при купівлі становить – 25.842, продажу – 26.422.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.685, продаж – 6.201.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 25.842, продажу – 26.422.
Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.384.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.685, продаж – 6.201.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку відбудеться забіг Миколаїв
Сьогодні, 09:29
Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня
Сьогодні, 09:17
«Від дороги і сліду не лишилося»: у Луцьку вимагають зробити капітальний ремонт вулиці
Сьогодні, 08:48
В облраді не визначили переможця конкурсу на посаду директора ДВТП «Волиньфармпостач»
Сьогодні, 08:10