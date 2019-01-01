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Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня

Долар дешевшає: курс валют у Луцьку на 11 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 23.466, а продаж – 23.813.

Євро при купівлі становить – 25.842, продажу – 26.422.

Курс російського рубля: купівля – 0.322, продаж – 0.384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.685, продаж – 6.201.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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