За відомими схемами: волиняни продовжують втрапляти на шахрайський гачок

Учора, 10 грудня, щонайменше двоє мешканців Ковельського району стали жертвами шахраїв.Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.Так, 34- річного жителя Ковельського району ошукали під час покупки мотоблока на одному із інтернет-сайтів продажу товарів. Чоловік залишився майже без 8 тисяч гривень та товару.Того ж дня, 61- річну місцеву мешканку ошукали псевдобанківські працівники. У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку та під приводом розблокування картки заявниці в подальшому ошукав її на 13 000 грн.Поліція радить під час купівлі товару через інтернет мережу запропонувати продавцеві розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.Радять також ніколи не називати незнайомцям особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код. Окрум того, закликають не здійснювати платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не діяти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.