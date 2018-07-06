За відомими схемами: волиняни продовжують втрапляти на шахрайський гачок
Сьогодні, 09:40
Учора, 10 грудня, щонайменше двоє мешканців Ковельського району стали жертвами шахраїв.
Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.
Так, 34- річного жителя Ковельського району ошукали під час покупки мотоблока на одному із інтернет-сайтів продажу товарів. Чоловік залишився майже без 8 тисяч гривень та товару.
Того ж дня, 61- річну місцеву мешканку ошукали псевдобанківські працівники. У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку та під приводом розблокування картки заявниці в подальшому ошукав її на 13 000 грн.
Поліція радить під час купівлі товару через інтернет мережу запропонувати продавцеві розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.
Радять також ніколи не називати незнайомцям особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код. Окрум того, закликають не здійснювати платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не діяти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.
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Про це повідомляє Ковельський відділ поліції Волинської області.
Так, 34- річного жителя Ковельського району ошукали під час покупки мотоблока на одному із інтернет-сайтів продажу товарів. Чоловік залишився майже без 8 тисяч гривень та товару.
Того ж дня, 61- річну місцеву мешканку ошукали псевдобанківські працівники. У телефонному режимі спритник представився працівником одного з відділів банку та під приводом розблокування картки заявниці в подальшому ошукав її на 13 000 грн.
Поліція радить під час купівлі товару через інтернет мережу запропонувати продавцеві розрахуватися після отримання та перевірки товару у службі доставки. Якщо це шахрай, він одразу перестане спілкуватися з вами, бо зрозуміє, що на вас нічого не заробить.
Радять також ніколи не називати незнайомцям особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код. Окрум того, закликають не здійснювати платіжні операції, які Вам не зрозумілі, не діяти за інструкціями незнайомих осіб, які намагаються в цьому допомогти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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