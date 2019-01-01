«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО





Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомляють учасники спільноти.



Нагадаємо, із 11 грудня



"Суть групи така: так як у Луцьку виник транспортний колапс, пропоную вам допомагати один одному. Це стосується тих людей, які мають авто. Вказуєте звідки їдете та куди (Там-Там - вул.Володимирська), час через скільки будете їхати і, якщо є бажання, - мінімальну оплата з людей, яких ви підвозите", - зауважив він.



Якщо ви пасажир, потрібно вказати маршрут звідки відправляєтесь та куди прямуєте, аби водій мав змогу підібрати вас дорогою.



Приєднатися до чату можна за посиланням:



Станом на 10:00 у чаті "Підвезу Луцьк" пів сотні учасників.



Згодом чат перестав уміщати всіх охочих, тому створили окрему спільноту:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани створили чат у Viber та пропонують допомагати один одному у довезенні в місті.Про це у спільноті "АвтоАндони Луцька" повідомляють учасники спільноти.Нагадаємо, із 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської."Суть групи така: так як у Луцьку виник транспортний колапс, пропоную вам допомагати один одному. Це стосується тих людей, які мають авто. Вказуєте звідки їдете та куди (Там-Там - вул.Володимирська), час через скільки будете їхати і, якщо є бажання, - мінімальну оплата з людей, яких ви підвозите", - зауважив він.Якщо ви пасажир, потрібно вказати маршрут звідки відправляєтесь та куди прямуєте, аби водій мав змогу підібрати вас дорогою.Приєднатися до чату можна за посиланням: https://invite.viber.com/?g=O8Z1vZ36vEr8lrQb8xmTd8QADMogTFPs&fbclid=IwAR1jKA8zHZbyUEkeId8A727ecabwtApGlYDOEuJ2SIF-lP0HJAA5r6Oe0Qs&lang=uk Станом на 10:00 у чаті "Підвезу Луцьк" пів сотні учасників.Згодом чат перестав уміщати всіх охочих, тому створили окрему спільноту: https://invite.viber.com/?g2=AQBrgn5YHCfVBkq9D64Achaa1xTK019JDGAvIqYgEu%2BS3uSSeHCRHmIFM0%2BPGayd&fbclid=IwAR14Fbc23djXxpvvJIMYAiFAaKCn_s0R0wb0oxJk-sHhZM49YvKE6VI9s-s&lang=uk

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