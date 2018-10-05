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На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes

На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes
Аварія за участю легковика і маршрутки №107 трапилася вранці 11 грудня на проспекті Соборності. На мосту ПАЗ в'їхав у Mercedes.

Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".

Згідно з попередньою інформацією, легковик отримав незначні ушкодження задньої частини авто. Ймовірно, водій автобуса не дотримався безпечної дистанції.

Інформації про постраждалих наразі немає.

У пресслужбі патрульної поліції ДТП поки також не коментують.

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Теги: ДТП, аварія, Соборності, Луцьк
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