На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes
Сьогодні, 10:24
Аварія за участю легковика і маршрутки №107 трапилася вранці 11 грудня на проспекті Соборності. На мосту ПАЗ в'їхав у Mercedes.
Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".
Згідно з попередньою інформацією, легковик отримав незначні ушкодження задньої частини авто. Ймовірно, водій автобуса не дотримався безпечної дистанції.
Інформації про постраждалих наразі немає.
У пресслужбі патрульної поліції ДТП поки також не коментують.
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Про це з посиланням на очевидців повідомляють "Волинські новини".
Згідно з попередньою інформацією, легковик отримав незначні ушкодження задньої частини авто. Ймовірно, водій автобуса не дотримався безпечної дистанції.
Інформації про постраждалих наразі немає.
У пресслужбі патрульної поліції ДТП поки також не коментують.
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