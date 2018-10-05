На проспекті Соборності маршрутка №107 в'їхала у Mercedes





Про це з посиланням на очевидців повідомляють "



Згідно з попередньою інформацією, легковик отримав незначні ушкодження задньої частини авто. Ймовірно, водій автобуса не дотримався безпечної дистанції.



Інформації про постраждалих наразі немає.



У пресслужбі патрульної поліції ДТП поки також не коментують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аварія за участю легковика і маршрутки №107 трапилася вранці 11 грудня на проспекті Соборності. На мосту ПАЗ в'їхав у Mercedes.Про це з посиланням на очевидців повідомляють " Волинські новини ".Згідно з попередньою інформацією, легковик отримав незначні ушкодження задньої частини авто. Ймовірно, водій автобуса не дотримався безпечної дистанції.Інформації про постраждалих наразі немає.У пресслужбі патрульної поліції ДТП поки також не коментують.

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