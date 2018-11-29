Волинський народний хор влаштовує різдвяні концерти
Сьогодні, 10:39
10, 15 та 16 січня 2020 року на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка відбудуться концерти «Різдвяні свята з Волинським народним хором».
Про це повідомляють організатори.
Волинський державний академічний український народний хор (художній керівник і головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник) запрошує своїх численних шанувальників до спільного святкування новорічно-різдвяних свят.
«Можна бути певним – позитивних вражень вистачить на весь рік», - переконують організатори заходу.
Початок концертів – о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20
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Про це повідомляють організатори.
Волинський державний академічний український народний хор (художній керівник і головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник) запрошує своїх численних шанувальників до спільного святкування новорічно-різдвяних свят.
«Можна бути певним – позитивних вражень вистачить на весь рік», - переконують організатори заходу.
Початок концертів – о 18.00.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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