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Волинський народний хор влаштовує різдвяні концерти

Волинський народний хор влаштовує різдвяні концерти
10, 15 та 16 січня 2020 року на сцені Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка відбудуться концерти «Різдвяні свята з Волинським народним хором».

Про це повідомляють організатори.

Волинський державний академічний український народний хор (художній керівник і головний диригент – заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник) запрошує своїх численних шанувальників до спільного святкування новорічно-різдвяних свят.

«Можна бути певним – позитивних вражень вистачить на весь рік», - переконують організатори заходу.

Початок концертів – о 18.00.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок – 24-02-41, (095) 206-75-88, (097)757-32-31, (066) 174-80-20

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Теги: філармонія, концерти, Олексндр Стадник, хор
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