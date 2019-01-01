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У столичній обсерваторії розповіли, чому цьогоріч тепла зима

У столичній обсерваторії розповіли, чому цьогоріч тепла зима
Хоча на календарі вже грудень, однак метеорологічна зима цього року ще не почалась. При цьому температура перевищує кліматичну норму.

Про це УНН повідомила начальник відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського Олена Доніч.

“(Календарна — ред.) зима тільки почалась, а метеорологічна — ще ні. Ще осінь і ми не говорили, що почалась метеорологічна зима. Календарно тільки грудень, пройшло менше ніж півмісяця, і про зиму ще говорити зарано. Висновки можна робити хоча б через півзими, чи ближче до кінця. Грудні бувають дуже теплі, бували ще тепліші, ніж зараз. В 2015 році, наприклад, взагалі тільки 29 грудня почалась справжня метеорологічна зима, коли середньодобова температура знизилась нижче нуля градусів і постійно трималась”, — сказала Олена Доніч.

Також вона додала, що останнім часом метеорологічна зима не збігається з календарною. У 2018 році зима почалась 13 листопада, у 2015 році — в кінці грудня.

“І зараз ми не знаємо, коли це станеться, може теж в середині грудня. Якщо порівнювати всі минулі зими і останні зими ХХІ століття, 2001 рік аналізувати, то всі зими — були вищі за кліматичну норму. І у Києві стали теплішими останнім часом. Бувають морозні дні, але, як правило, середні сезонні температури за зиму вищі норми. Ми пов’язуємо це з глобальним потеплінням, як і опади, які не можна спрогнозувати останнім часом. Чи сухо, чи заливало. У цьому році в нас недобір опадів за всі місяці. Це сухий рік, і суха осінь була. Суттєві перепади в опадах і стираються межі сезонів — це яскраві ознаки глобального потепління”, — додала Олена Доніч.

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Теги: прогноз погоди, зима
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