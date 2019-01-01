У столичній обсерваторії розповіли, чому цьогоріч тепла зима





Про це Олена Доніч.



“(Календарна — ред.) зима тільки почалась, а метеорологічна — ще ні. Ще осінь і ми не говорили, що почалась метеорологічна зима. Календарно тільки грудень, пройшло менше ніж півмісяця, і про зиму ще говорити зарано. Висновки можна робити хоча б через півзими, чи ближче до кінця. Грудні бувають дуже теплі, бували ще тепліші, ніж зараз. В 2015 році, наприклад, взагалі тільки 29 грудня почалась справжня метеорологічна зима, коли середньодобова температура знизилась нижче нуля градусів і постійно трималась”, — сказала Олена Доніч.



Також вона додала, що останнім часом метеорологічна зима не збігається з календарною. У 2018 році зима почалась 13 листопада, у 2015 році — в кінці грудня.



“І зараз ми не знаємо, коли це станеться, може теж в середині грудня. Якщо порівнювати всі минулі зими і останні зими ХХІ століття, 2001 рік аналізувати, то всі зими — були вищі за кліматичну норму. І у Києві стали теплішими останнім часом. Бувають морозні дні, але, як правило, середні сезонні температури за зиму вищі норми. Ми пов’язуємо це з глобальним потеплінням, як і опади, які не можна спрогнозувати останнім часом. Чи сухо, чи заливало. У цьому році в нас недобір опадів за всі місяці. Це сухий рік, і суха осінь була. Суттєві перепади в опадах і стираються межі сезонів — це яскраві ознаки глобального потепління”, — додала Олена Доніч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Хоча на календарі вже грудень, однак метеорологічна зима цього року ще не почалась. При цьому температура перевищує кліматичну норму.Про це УНН повідомила начальник відділу кліматології у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського“(Календарна — ред.) зима тільки почалась, а метеорологічна — ще ні. Ще осінь і ми не говорили, що почалась метеорологічна зима. Календарно тільки грудень, пройшло менше ніж півмісяця, і про зиму ще говорити зарано. Висновки можна робити хоча б через півзими, чи ближче до кінця. Грудні бувають дуже теплі, бували ще тепліші, ніж зараз. В 2015 році, наприклад, взагалі тільки 29 грудня почалась справжня метеорологічна зима, коли середньодобова температура знизилась нижче нуля градусів і постійно трималась”, — сказала Олена Доніч.Також вона додала, що останнім часом метеорологічна зима не збігається з календарною. У 2018 році зима почалась 13 листопада, у 2015 році — в кінці грудня.“І зараз ми не знаємо, коли це станеться, може теж в середині грудня. Якщо порівнювати всі минулі зими і останні зими ХХІ століття, 2001 рік аналізувати, то всі зими — були вищі за кліматичну норму. І у Києві стали теплішими останнім часом. Бувають морозні дні, але, як правило, середні сезонні температури за зиму вищі норми. Ми пов’язуємо це з глобальним потеплінням, як і опади, які не можна спрогнозувати останнім часом. Чи сухо, чи заливало. У цьому році в нас недобір опадів за всі місяці. Це сухий рік, і суха осінь була. Суттєві перепади в опадах і стираються межі сезонів — це яскраві ознаки глобального потепління”, — додала Олена Доніч.

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