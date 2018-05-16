У Луцьку водій маршрутки грубо порушив правила на небезпечному перехресті. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
У Луцьку вкотре водій маршрутного транспортного засобу порушив Правила дорожнього руху. Цього разу порушником виявився керманич маршруту «Богушівка–Забороль».
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Порушення зафіксували вранці 11 грудня на проспекті Соборності.
Екіпаж патрульної поліції побачив, як водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує Правила дорожнього, наражаючи себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Зокрема, водій на швидкості проїхав на заборонний жовтий сигнал світлофора.
Водія наздогнали та притягнули до адміністративної відповідальності. Штраф – 425 гривень.
"Сподіваємось, керманич зрозуміє помилку і більше так не чинитиме, адже це перехрестя з проспектом Соборності – дуже небезпечне", - пишуть патрульні.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Порушення зафіксували вранці 11 грудня на проспекті Соборності.
Екіпаж патрульної поліції побачив, як водій маршрутного транспортного засобу грубо порушує Правила дорожнього, наражаючи себе та інших учасників дорожнього руху на небезпеку. Зокрема, водій на швидкості проїхав на заборонний жовтий сигнал світлофора.
Водія наздогнали та притягнули до адміністративної відповідальності. Штраф – 425 гривень.
"Сподіваємось, керманич зрозуміє помилку і більше так не чинитиме, адже це перехрестя з проспектом Соборності – дуже небезпечне", - пишуть патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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