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Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів

Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів
Учні філії І-ІІ ступенів села Підманове опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів "Світязький ліцей" сплели маскувальну сітку.

Про це повідомляє Шацький військкомат у facebook.

До плетіння сітки долучилися учні 1-9 класів. Її використають для накриття БТРів і на бліндажі.

"Дуже приємно, що замість сидіння за комп’ютером чи планшетом або інших розваг, вони вибрали саме це заняття. Діти, педагоги з завзяттям і запалом працювали над виготовленням маскувальної сітки. Одні різали тканину, інші в’язали вузлики на сітку. Кожен вузлик зав’язано з любов’ю, з найкращими побажаннями захисту для наших бійців. Віриться, що сітка, зроблена дитячими руками, рятуватиме наших захисників, додасть їм бойового духу, вселить віру в те, що про них у рідній стороні не забувають", - йдеться в повідомленні.
Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів
Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів
Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів
Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів

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Теги: ООС, воїни, маскувальна сітка
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