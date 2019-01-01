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У центрі волинського міста встановили монумент з 10-ма заповідями. ФОТО

У центрі волинського міста встановили монумент з 10-ма заповідями. ФОТО
У центрі Володимира-Волинського, неподалік приміщення міської ради та обеліску Слави, встановили монумент у вигляді розгорнутої книги з 10 заповідями.

Відбулося це 9-го грудня, інформує БУГ.

Монумент з заповідями встановили в рамках проєкту громадського бюджету «Володимир – основа християнської моралі». Автор проєкту – Максим Климюк.

За реалізацію цієї ідеї проголосувало 129 містян. Вартість робіт – у межах 95 тисяч гривень.
У центрі волинського міста встановили монумент з 10-ма заповідями. ФОТО
У центрі волинського міста встановили монумент з 10-ма заповідями. ФОТО
У центрі волинського міста встановили монумент з 10-ма заповідями. ФОТО
У центрі волинського міста встановили монумент з 10-ма заповідями. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, 10 заповідей
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