У центрі волинського міста встановили монумент з 10-ма заповідями. ФОТО
Сьогодні, 12:12
У центрі Володимира-Волинського, неподалік приміщення міської ради та обеліску Слави, встановили монумент у вигляді розгорнутої книги з 10 заповідями.
Відбулося це 9-го грудня, інформує БУГ.
Монумент з заповідями встановили в рамках проєкту громадського бюджету «Володимир – основа християнської моралі». Автор проєкту – Максим Климюк.
За реалізацію цієї ідеї проголосувало 129 містян. Вартість робіт – у межах 95 тисяч гривень.
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Відбулося це 9-го грудня, інформує БУГ.
Монумент з заповідями встановили в рамках проєкту громадського бюджету «Володимир – основа християнської моралі». Автор проєкту – Максим Климюк.
За реалізацію цієї ідеї проголосувало 129 містян. Вартість робіт – у межах 95 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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