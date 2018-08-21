Яким був луцький «Авангард» понад 80 років тому. РЕТРОФОТО





Нині це - стадіон "Авангард", пише дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко у facebook.



За словами дослідниці, стадіонний комплекс включав адміністративну споруду, трибуни для глядачів, футбольне поле, до якого вів підземний тунель, тир для кульової стрільби, майданчики для ігрових видів спорту, гімнастичні сектори.



Окрім того, був на території комплексу і сквер.



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