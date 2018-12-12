Дороги Волині готові до сильних снігопадів





Учасники оперативної наради, що відбулася під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка 10 грудня, обговорили стан готовності дорожнього господарства до сталого проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, повідомляє



Доповідали начальник Служби автомобільних дорог у Волинській області Анатолій Посполітак та т.в.о. начальника департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віктор Довгополюк.



Анатолій Посполітак розповів, що з метою своєчасної і якісної підготовки дорожніх господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років Службою автомобільних доріг у Волинській області проаналізовано роботу дорожнього комплексу області у зимовий період минулих років.



"В рамках підготовки до зими підрядними організаціями проведені роботи з ремонту, фарбування та обладнання по мірі потреби проблисковими маячками та світлоповертальними шевронами 250 одиниць снігоочисної техніки і 79 одиниць обладнання до неї, – розповів головний дорожник області.



Станом на 06 грудня 2019 року підготовили 250 одиниць техніки та 79 одиниці навісного обладнання.



Окрім цього, для забезпечення безперебійного транспортного руху на дорогах області на балансі Служби автомобільних доріг є піщано-соляної суміші, солі з антизлежувачем, підготовлено 750 тонн холодних сумішей для ліквідації аварійної ямковості. Для складування протиожеледних матеріалів приведено в належний стан 3 стаціонарні та 34 тимчасові площадки.



"Для складування протиожеледних матеріалів приведено в належний стан 3 стаціонарні та 34 тимчасові площадки, визначено 34 місця відстою транспортних засобів, на яких можна розмістити близько 2082 автомобілі. Також встановлено 389 комплектів знаків «Слизька дорога» на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Підрядними підприємствами заготовлено паливно-мастильних матеріалів в кількості: 8,4 т бензину та 21,09 т дизпалива", – наголосив начальник Волиньавтодору.



Своєю чергою, Віктор Довгополюк наголосив, що в разі погіршення погодних умов (сильні снігопади, хуртовини, заметілі інші природні явища та стихійні лиха), для недопущення перебоїв у русі автотранспорту автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, окрім основних підрядних організацій будуть залучатись техніка і механізми інших організацій області, на договірних умовах залучать 34 одиниці техніки.



"Для того, щоб зменшити ризики утворення заметів на дорогах загального користування під час сильних хуртовин підготовлено 1800 м. п. снігозатримуючих щитів. З яких уже встановлено 1620 м.п.", – розповів посадовець.



Окрім цього, працівниками департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації в осінньо-зимовий період проводиться постійний моніторинг погодних умов по Волинській області щодо ймовірних циклонів. Також налагоджена тісна співпраця зі Службою автомобільних доріг у Волинській області, автостанціями, перевізниками що забезпечують пасажирські перевезення з метою оперативного обміну інформацією про стан проїзду, введення відповідних обмежень або закриття руху на дорогах загального користування для дієвого та своєчасного реагування на надзвичайну ситуацію, що може виникнути в області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автошляхи Волинської області готові до зимового періоду 2019-2020 року.Учасники оперативної наради, що відбулася під керівництвом голови облдержадміністрації10 грудня, обговорили стан готовності дорожнього господарства до сталого проходження осінньо-зимового періоду 2019-2020 років, повідомляє Волинська ОДА. Доповідали начальник Служби автомобільних дорог у Волинській областіта т.в.о. начальника департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністраціїАнатолій Посполітак розповів, що з метою своєчасної і якісної підготовки дорожніх господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років Службою автомобільних доріг у Волинській області проаналізовано роботу дорожнього комплексу області у зимовий період минулих років."В рамках підготовки до зими підрядними організаціями проведені роботи з ремонту, фарбування та обладнання по мірі потреби проблисковими маячками та світлоповертальними шевронами 250 одиниць снігоочисної техніки і 79 одиниць обладнання до неї, – розповів головний дорожник області.Станом на 06 грудня 2019 року підготовили 250 одиниць техніки та 79 одиниці навісного обладнання.Окрім цього, для забезпечення безперебійного транспортного руху на дорогах області на балансі Служби автомобільних доріг є піщано-соляної суміші, солі з антизлежувачем, підготовлено 750 тонн холодних сумішей для ліквідації аварійної ямковості. Для складування протиожеледних матеріалів приведено в належний стан 3 стаціонарні та 34 тимчасові площадки."Для складування протиожеледних матеріалів приведено в належний стан 3 стаціонарні та 34 тимчасові площадки, визначено 34 місця відстою транспортних засобів, на яких можна розмістити близько 2082 автомобілі. Також встановлено 389 комплектів знаків «Слизька дорога» на автомобільних дорогах загального користування державного значення. Підрядними підприємствами заготовлено паливно-мастильних матеріалів в кількості: 8,4 т бензину та 21,09 т дизпалива", – наголосив начальник Волиньавтодору.Своєю чергою, Віктор Довгополюк наголосив, що в разі погіршення погодних умов (сильні снігопади, хуртовини, заметілі інші природні явища та стихійні лиха), для недопущення перебоїв у русі автотранспорту автомобільними дорогами загального користування місцевого значення, окрім основних підрядних організацій будуть залучатись техніка і механізми інших організацій області, на договірних умовах залучать 34 одиниці техніки."Для того, щоб зменшити ризики утворення заметів на дорогах загального користування під час сильних хуртовин підготовлено 1800 м. п. снігозатримуючих щитів. З яких уже встановлено 1620 м.п.", – розповів посадовець.Окрім цього, працівниками департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації в осінньо-зимовий період проводиться постійний моніторинг погодних умов по Волинській області щодо ймовірних циклонів. Також налагоджена тісна співпраця зі Службою автомобільних доріг у Волинській області, автостанціями, перевізниками що забезпечують пасажирські перевезення з метою оперативного обміну інформацією про стан проїзду, введення відповідних обмежень або закриття руху на дорогах загального користування для дієвого та своєчасного реагування на надзвичайну ситуацію, що може виникнути в області.

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