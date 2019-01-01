Сьогодні у Луцьку електронним квитком скористалися понад 22 тисячі разів





Станом на 12:00 уже більше 22 тисяч транзакцій здійснили за сьогодні у громадському транспорті, повідомляє пресслужба мерії.



Так, відсьогодні на усіх тролейбусах та автобусах, які працюють на міських маршрутах, встановлено валідатори, системи GPS-моніторингу, системи автоматичного сповіщення пасажирів, системи відеоспостереження. Пасажир, зайшовши у громадський транспорт, може розрахуватися за проїзд за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.



Разом із тим, із 11 грудня



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У транспорті КП “Луцьке підприємство електротранспорту” здійснили 18 428 транзакцій; ТОВ “АТП-Луцьк” автобусний маршрут № 23 — 142 транзакції; ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД автобусні маршрути №№ 1, 2, 8, 10, 12, 17, 22, 22а — 3 628 транзакцій; ФОП Тимощук М.С. автобусний маршрут № 31 — 415 транзакцій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відсьогодні, 11 грудня, громадський транспорт Луцька запрацював відповідно до програми впровадження автоматизованої системи оплати проїзду.Станом на 12:00 уже більше 22 тисяч транзакцій здійснили за сьогодні у громадському транспорті, повідомляє пресслужба мерії.Так, відсьогодні на усіх тролейбусах та автобусах, які працюють на міських маршрутах, встановлено валідатори, системи GPS-моніторингу, системи автоматичного сповіщення пасажирів, системи відеоспостереження. Пасажир, зайшовши у громадський транспорт, може розрахуватися за проїзд за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.Разом із тим, із 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської.У транспорті КП “Луцьке підприємство електротранспорту” здійснили 18 428 транзакцій; ТОВ “АТП-Луцьк” автобусний маршрут № 23 — 142 транзакції; ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД автобусні маршрути №№ 1, 2, 8, 10, 12, 17, 22, 22а — 3 628 транзакцій; ФОП Тимощук М.С. автобусний маршрут № 31 — 415 транзакцій.

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