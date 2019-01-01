Деякі вулиці Луцька залишаться без світла 12 грудня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, електропостачання буде припинене на таких вулицях міста:



09:00-17:00 - вул. Ставки, вул. Вишнева, вул. Садовського, пров. Садовський, вул. Дубнівська 58,60; вул. Винниченка, 25, 45.



Просять вибачення за тимчасові незручності.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у четвер, 12 грудня, на декількох вулицях буде відсутня електроенергія.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, електропостачання буде припинене на таких вулицях міста:09:00-17:00 - вул. Ставки, вул. Вишнева, вул. Садовського, пров. Садовський, вул. Дубнівська 58,60; вул. Винниченка, 25, 45.Просять вибачення за тимчасові незручності.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію