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Деякі вулиці Луцька залишаться без світла 12 грудня

Деякі вулиці Луцька залишаться без світла 12 грудня
У Луцьку у четвер, 12 грудня, на декількох вулицях буде відсутня електроенергія.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, електропостачання буде припинене на таких вулицях міста:

09:00-17:00 - вул. Ставки, вул. Вишнева, вул. Садовського, пров. Садовський, вул. Дубнівська 58,60; вул. Винниченка, 25, 45.

Просять вибачення за тимчасові незручності.


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Теги: Луцьк, відключення світла
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