Деякі вулиці Луцька залишаться без світла 12 грудня
Сьогодні, 19:00
У Луцьку у четвер, 12 грудня, на декількох вулицях буде відсутня електроенергія.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, електропостачання буде припинене на таких вулицях міста:
09:00-17:00 - вул. Ставки, вул. Вишнева, вул. Садовського, пров. Садовський, вул. Дубнівська 58,60; вул. Винниченка, 25, 45.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, електропостачання буде припинене на таких вулицях міста:
09:00-17:00 - вул. Ставки, вул. Вишнева, вул. Садовського, пров. Садовський, вул. Дубнівська 58,60; вул. Винниченка, 25, 45.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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