В Україні – нові правила постачання гарячої води
Сьогодні, 20:18
Українці отримуватимуть якісні послуги з постачання гарячої води, а у випадку порушень зможуть оскаржити оплату. Кабмін схвалив нові правила щодо якості та оплати.
Про те, що взаємовідносини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Олексій Гончарук, пише "24 канал".
"Ми встановили чіткі параметри до якості послуги, зокрема, температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм. Крім цього, визначили порядок оплати послуги та типові договори", – зазначив прем’єр-міністр.
Що передбачають нові правила
- Виконавець послуги забезпечує постачання води з відповідним рівнем безпеки, температури (50-75 градусів) та величини тиску.
- Визначили також порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників.
- Внормували зняття контрольних показників з приладів обліку.
У Постанові затвердили типові договори надання послуги з постачання гарячої води:
- з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води;
- колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води;
- договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води.
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Про те, що взаємовідносини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Олексій Гончарук, пише "24 канал".
"Ми встановили чіткі параметри до якості послуги, зокрема, температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм. Крім цього, визначили порядок оплати послуги та типові договори", – зазначив прем’єр-міністр.
Що передбачають нові правила
- Виконавець послуги забезпечує постачання води з відповідним рівнем безпеки, температури (50-75 градусів) та величини тиску.
- Визначили також порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників.
- Внормували зняття контрольних показників з приладів обліку.
У Постанові затвердили типові договори надання послуги з постачання гарячої води:
- з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води;
- колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води;
- договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води.
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