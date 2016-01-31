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В Україні – нові правила постачання гарячої води

В Україні – нові правила постачання гарячої води
Українці отримуватимуть якісні послуги з постачання гарячої води, а у випадку порушень зможуть оскаржити оплату. Кабмін схвалив нові правила щодо якості та оплати.

Про те, що взаємовідносини між виконавцем і споживачем стануть врегульованими, повідомив у Telegram прем’єр-міністр Олексій Гончарук, пише "24 канал".

"Ми встановили чіткі параметри до якості послуги, зокрема, температура має бути в межах 50-75 градусів за Цельсієм. Крім цього, визначили порядок оплати послуги та типові договори", – зазначив прем’єр-міністр.

Що передбачають нові правила


- Виконавець послуги забезпечує постачання води з відповідним рівнем безпеки, температури (50-75 градусів) та величини тиску.
- Визначили також порядок обліку води, обслуговування лічильників та передачі їх показників.
- Внормували зняття контрольних показників з приладів обліку.

У Постанові затвердили типові договори надання послуги з постачання гарячої води:

- з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води;
- колективний договір про надання послуги з постачання гарячої води;
- договір з власником (користувачем) будівлі про надання послуги з постачання гарячої води.



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Теги: Україна, гаряча вода, нові правила
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