Що робити, якщо не заряджається акумулятор ноутбука*





Не хвилюйтесь, існують способи самостійно виконати операцію з швидкого відновлення акумулятора ноутбука на вашому ПК.



Спосіб 1: Виправлення неполадок із акумулятором



Якщо ви включили незаряджений ноутбук, підключіть



Спосіб 2. Видалення драйверів акумулятора



Якщо ваш ноутбук підключений, не заряджаючи HP, спочатку вимкніть комп'ютер. Вийміть адаптер змінного струму з ПК, а потім продовжуйте виймати акумулятори. Тепер перезавантажте комп'ютер, але без батареї цього разу. Підключіть адаптер змінного струму та запустіть пристрій. Потім вийміть драйвери акумулятора зі свого пристрою. Для цього перейдіть до Панелі управління, перейдіть до Диспетчера пристроїв та натисніть Батареї.



З'явиться новий список, звідти потрібно вибрати (двома клацаннями) правою кнопкою миші на першому, а потім видалити їх за допомогою пункту видалення драйверів. Згодом піктограма акумулятора також зникне з панелі завдань. Потім вимкніть комп'ютер і покладіть акумулятори всередину ноутбука. Опісля ж підключіть зарядний пристрій свого ноутбука та запустіть комп'ютер, коли ви його відкриєте, проблема буде вирішена, сподіваємось. Якщо це спрацювало, тоді тримайте зарядний пристрій підключеним до тих пір, поки ви не досягнете 100%, а потім вийміть зарядний пристрій і залиште акумулятор, поки він не знизиться до 0%. Повторіть цю процедуру заряджання до 100% та зменшення акумулятора до 0% ще двічі чи тричі. Ваша зарядка буде відновлена, і ви більше не зіткнетеся з проблемами.



Ці два способи є найкращими для вирішення проблем із акумулятором для ПК.



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