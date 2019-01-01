У Луцьку на «Jazz Bez» виступить 10-разовий володар «Греммі»

У Палаці культури міста Луцька відбудеться феєричне дійство – «Jazz Bez» – ХІХ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики.Про деталі заходу, який триватиме впродовж двох днів – 14 та 15 грудня, розповіли під час прес-конференції за участю організаторів фестивалю 11 грудня.Співорганізатор міжнародного фестивалю у місті Луцькузазначив, що «Jazz Bez» є одним із наймасштабніших джазових фестивалів, що відбувається у двох країнах – в Україна та Польщі. Зазвичай охоплює близько чотирнадцяти міст, як і цьогоріч.Цьогоріч до традиційної назви фестивалю додалася також приставка «With Marek», Віктор Грисюк пояснив, що організатори вирішили згадати основоположника та ідеолога заходу, який пішов із життя у травні цього року.«Ми не повинні забувати Маркіяна, який 19 років фактично робив цей фестиваль», – каже Віктор Грисюк.Луцьк стає фактично завершенням фестивалю, який розпочався 6 грудня в Україна та Польщі і прийматиме унікальні проекти, зірок світового джазу, від Австралії до США, серед них – 10-разовий володар «Греммі», за проекти в яких брав участь Тал Коен та Грег Осбі. Деякі з зірок вперше виступатимуть на теренах нашої держави і взагалі в Європі.Віктор Грисюк також каже, що на захід повинні прийти усі патріоти, аби почути, як звучить «Лісова пісня» Лесі Українки в джазі.«Ми як організатори намагаємося, аби гості нашого фестивалю, лучани почули ту музику, яку грають сьогодні – авторську і унікальну музику», – до того ж фестиваль не є комерційним проектом, тож його намагаються зробити максимально доступним. Ціни на квитки стартують від 150 гривень.Заступник директора департаменту культури Луцькрадитакож прийшов на прес-конференцію, аби поділитися своїми думками і заохотити лучан прийти і послухати справжню, якісну музику у виконанні зірок світового масштабу.«Підтримувати культуру потрібно. Справді, коли в нас у місті є такі молоді, активні люди, які ведуть цю тему, яка їм подобається, ведуть її професійно, то це не може не тішити. Джазове мистецтво однозначно допомагає відчувати себе людьми, розширювати свої музичні світогляди і розвивати життєву філософію. Такі речі мусять мати місце у нашому житті. Дуже приємно, що Луцьк стає одним із тих майданчиків поширення джазової культури на міжнародному рівні. Приємно, що маємо таку можливість», – каже Андрій Ломага. Згадав також і про великий джазовий фестиваль, що традиційно відбувається наприкінці літа.Один із ведучих фестивалюпереконаний, що у Луцьку, зокрема у певної категорії лучан, існує провальна ситуація із культурою.«Мені завжди здавалося, що публіка у Луцьку – доволі дивна. Можливо це через сприйняття і рівень сучасної культури, це стосується ситуацій, коли на сцені виступають реальні зірки, але в залі збирається не так багато глядачів чи слухачів. У таких випадках я завжди нагадую, що джаз – не сумна музика, не весела музика, не музика для особливих, вона – абсолютно різна. Якщо людина думає, що я ніколи не слухала джаз і не буде слухати, то таких людей я просто просив би змінити своє світосприйняття і спробувати щось нове. Артисти, які виступатимуть на сцені цьогорічного фестивалю – люди актуальні, унікальні, сучасні», – зазначає Сергій Ткачук.14-го грудня у Луцьк завітають такі джазові виконавці: Forest Song/Лісова Пісня (Україна), Human Things Quartet (США/Польща) та Yes! Trio (США), 15-го грудня глядачі матимуть змогу наживо почути Safety Trio (Україна), Organic Noises (Польща) та Greg Osby & Tal Cohen Duo (США/Австралія). Зазначили, що кожен виступ триватиме близько години.Детальніше ознайомитися з програмою заходу та учасниками фестивалю можнаКвитки від 150 до 350 гривень на Jazz Bez у Луцьку можна придбати на сайті kasa.in.ua або за телефонами: 066 0000 754, 097 0000 754, 093 0000 754.Також в місцях продажу: в клубі «Цитра», вул. Б. Хмельницького 1б та в музичних магазинах – «Кобза» вул. Стрілецька, 31, і «Медісон», вул. Лесі Українки 17.