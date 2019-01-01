На Волині до кінця року відкриють 6 мультифункціональних спортивних майданчиків
Сьогодні, 13:28
В області завершують будівництво 6-ти мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
В селах Крупа та Липини Луцького, селі Мощена Ковельського, смт Заболоття Ратнівського районів, а також в містах Ковель і Луцьк до кінця року завершать будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.
Нині на 4-х уже роботи майже завершені, ще на 2-х, а саме у с. Заболоття Ратнівського району та с.Крупа Луцького, будівництво ще триває.
Нагадаємо, у 2019 році в регіон надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту у сумі 4,9 мільйона гривень. За умовами надання субвенції – місцеві бюджети мають співфінансувати проекти в обсязі не менше, ніж 50% від вартості робіт. Таким чином, загальна сума, яку витратять на зведення спортмайданчиків становить 9,5 мільйонів гривень.
Здачу в експлуатацію планують на початку 2020-го року.
До слова, мультифункціональні майданчики повинні бути завдовжки не менше, ніж 38 метрів і завширшки не менше, ніж 20 метрів. Призначені – для занять з не менше, ніж чотирьох ігрових видів спорту. Площадки матимуть спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
В селах Крупа та Липини Луцького, селі Мощена Ковельського, смт Заболоття Ратнівського районів, а також в містах Ковель і Луцьк до кінця року завершать будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту.
Нині на 4-х уже роботи майже завершені, ще на 2-х, а саме у с. Заболоття Ратнівського району та с.Крупа Луцького, будівництво ще триває.
Нагадаємо, у 2019 році в регіон надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту у сумі 4,9 мільйона гривень. За умовами надання субвенції – місцеві бюджети мають співфінансувати проекти в обсязі не менше, ніж 50% від вартості робіт. Таким чином, загальна сума, яку витратять на зведення спортмайданчиків становить 9,5 мільйонів гривень.
Здачу в експлуатацію планують на початку 2020-го року.
До слова, мультифункціональні майданчики повинні бути завдовжки не менше, ніж 38 метрів і завширшки не менше, ніж 20 метрів. Призначені – для занять з не менше, ніж чотирьох ігрових видів спорту. Площадки матимуть спеціальне покриття, розмітку для різних ігрових видів спорту та необхідне обладнання, що відповідає правилам проведення змагань, затвердженим в установленому законодавством порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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