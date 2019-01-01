У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО





Про це повідомляє



Нагадаємо, що



Тоді ж, аби збори селян не переросли в масштабний конфлікт, за ситуацією спостерігали десятки правоохоронців. Вони ж і опечатали храм.



“Ми не брали участь у самому обговоренні. Ми просто дали можливість поспілкуватися. Наше діло просте ми забезпечуємо охорону публічного порядку”, – сказав т.в.о. начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк.



Як розповіли мешканці села Мишів, працівники поліції 10-го грудня ходили селом та збирали власні списки селян: хто і за яку церкву.



У поліції зазначили, що у зв’язку з подіями біля храму та фактом “самоуправства” відкрили кримінальне провадження, в рамках якого проводять відповідні слідчі дії.



Сторони конфлікту домовитися про щось так і не змогли. Швидше за все, після завершення провадження, справу передадуть для вирішення у стінах суду. Храм на час проведення слідчих дій так і залишиться опечатаним.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10-го грудня в Іваничівському районі поліція зробила спроби посадити священиків УПЦ (МП) та ПЦУ за стіл переговорів, щоб обговорити питання: кому з них належить храм у селі Мишів. Проте результатів отримати так і не вдалося.Про це повідомляє БУГ Нагадаємо, що 30-го листопада у селі Мишів Іваничівського району біля храму відбулися збори селян , хотіли вирішити церковне питання: справа в тому, що прихильників ПЦУ зі священиком з лютого 2019-го року не пускають в церкву проводити богослужіння. Прихильники ж УПЦ розповідають, що більшість прихожан храму не голосували за перехід, тому церкву не віддадуть.Тоді ж, аби збори селян не переросли в масштабний конфлікт, за ситуацією спостерігали десятки правоохоронців. Вони ж і опечатали храм.“Ми не брали участь у самому обговоренні. Ми просто дали можливість поспілкуватися. Наше діло просте ми забезпечуємо охорону публічного порядку”, – сказав т.в.о. начальника Іваничівського відділення поліціїЯк розповіли мешканці села Мишів, працівники поліції 10-го грудня ходили селом та збирали власні списки селян: хто і за яку церкву.У поліції зазначили, що у зв’язку з подіями біля храму та фактом “самоуправства” відкрили кримінальне провадження, в рамках якого проводять відповідні слідчі дії.Сторони конфлікту домовитися про щось так і не змогли. Швидше за все, після завершення провадження, справу передадуть для вирішення у стінах суду. Храм на час проведення слідчих дій так і залишиться опечатаним.

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