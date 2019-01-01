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У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО

У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО
10-го грудня в Іваничівському районі поліція зробила спроби посадити священиків УПЦ (МП) та ПЦУ за стіл переговорів, щоб обговорити питання: кому з них належить храм у селі Мишів. Проте результатів отримати так і не вдалося.

Про це повідомляє БУГ.

Нагадаємо, що 30-го листопада у селі Мишів Іваничівського району біля храму відбулися збори селян, хотіли вирішити церковне питання: справа в тому, що прихильників ПЦУ зі священиком з лютого 2019-го року не пускають в церкву проводити богослужіння. Прихильники ж УПЦ розповідають, що більшість прихожан храму не голосували за перехід, тому церкву не віддадуть.

Тоді ж, аби збори селян не переросли в масштабний конфлікт, за ситуацією спостерігали десятки правоохоронців. Вони ж і опечатали храм.

“Ми не брали участь у самому обговоренні. Ми просто дали можливість поспілкуватися. Наше діло просте ми забезпечуємо охорону публічного порядку”, – сказав т.в.о. начальника Іваничівського відділення поліції В’ячеслав Мартинюк.

Як розповіли мешканці села Мишів, працівники поліції 10-го грудня ходили селом та збирали власні списки селян: хто і за яку церкву.

У поліції зазначили, що у зв’язку з подіями біля храму та фактом “самоуправства” відкрили кримінальне провадження, в рамках якого проводять відповідні слідчі дії.

Сторони конфлікту домовитися про щось так і не змогли. Швидше за все, після завершення провадження, справу передадуть для вирішення у стінах суду. Храм на час проведення слідчих дій так і залишиться опечатаним.
У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО
У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО
У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО
У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО
У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО
У селі на Волині віряни воюють за храм. ФОТО

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Теги: церква, УПЦ (МП), ПЦУ
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