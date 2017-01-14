У місті на Волині – перебої з опаленням
Сьогодні, 14:39
У Рожищі через ремонт тепломереж можливі перебої з теплопостачанням.
Про це йдеться на сайті мерії.
Працівники Рожищенського підприємства житлово-комунального господарства проводять ремонтні роботи в системі тепломережі на вулиці Шевченка.
У зв’язку з заміною аварійної ділянки теплотраси на нові, попередньо ізольовані труби, можливі короткочасні перебої з теплопостачанням до понеділка, 16 грудня.
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Про це йдеться на сайті мерії.
Працівники Рожищенського підприємства житлово-комунального господарства проводять ремонтні роботи в системі тепломережі на вулиці Шевченка.
У зв’язку з заміною аварійної ділянки теплотраси на нові, попередньо ізольовані труби, можливі короткочасні перебої з теплопостачанням до понеділка, 16 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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