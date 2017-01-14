У місті на Волині – перебої з опаленням





Про це йдеться на сайті мерії.



Працівники Рожищенського підприємства житлово-комунального господарства проводять ремонтні роботи в системі тепломережі на вулиці Шевченка.



У зв’язку з заміною аварійної ділянки теплотраси на нові, попередньо ізольовані труби, можливі короткочасні перебої з теплопостачанням до понеділка, 16 грудня.

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