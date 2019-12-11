Судили пенсіонерку, яка вирощувала на Волині коноплі для власної потреби





Про це йдеться у вироку Турійського районного суду, – інформує



Уродженка села Руда Турійського району навесні цього року побачила на своїй присадибній ділянці рослини конопель, втім знищити їх не надумала. Жінка їх прополювала, щоб рослини дозріли.



Як йдеться у вироку, пенсіонерка вирощувала коноплі без бажання збути, а нібито для власних потреб.



2 липня працівники Турійського відділення Володимир-Волинського відділу поліції оглянули цю присадибну ділянку і вилучили 82 рослини конопель. Підтвердження цього – висновки експерта, які підтвердили, що це рослини, які містять наркотичні засоби.



Суд визнав винним пенсіонерку, але звільнив від відбування покарання з випробуванням. Якщо протягом одного року випробувального терміну вона не вчинить нового злочину, то не відбуватиме покарання у вигляді в’язниці на три з половиною роки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пенсіонерка на Волині вирощувала коноплю у себе на городі.Про це йдеться у вироку Турійського районного суду, – інформує сайт «Княжий Град». Уродженка села Руда Турійського району навесні цього року побачила на своїй присадибній ділянці рослини конопель, втім знищити їх не надумала. Жінка їх прополювала, щоб рослини дозріли.Як йдеться у вироку, пенсіонерка вирощувала коноплі без бажання збути, а нібито для власних потреб.2 липня працівники Турійського відділення Володимир-Волинського відділу поліції оглянули цю присадибну ділянку і вилучили 82 рослини конопель. Підтвердження цього – висновки експерта, які підтвердили, що це рослини, які містять наркотичні засоби.Суд визнав винним пенсіонерку, але звільнив від відбування покарання з випробуванням. Якщо протягом одного року випробувального терміну вона не вчинить нового злочину, то не відбуватиме покарання у вигляді в’язниці на три з половиною роки.

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