Як купити ювелірку, аби вас не ошукали: поради волинянам

Розповіли, що треба знати волинянам, аби не зазнати збитків під час придбання ювелірних виробів.Про це повідомляє Держпродспоживслужба в області.Роздрібну торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння здійснюють через спеціалізовані магазини, спеціалізовані відділи магазинів із універсальним асортиментом товарів, а також за допомогою засобів дистанційного зв’язку.При цьому продаж ювелірних виробів у дрібнороздрібній торговельній мережі, на ринках (крім розміщених на них спеціалізованих магазинів, відділів) та з рук заборонена.Ювелірні вироби як вітчизняного, так і іноземного виробництва під час продажу повинні мати товарні ярлики.Товарний ярлик ювелірних виробів передбачає наявність такої інформації: найменування або товарний знак підприємства-виробника, найменування виробу або його шифр, найменування сплаву металу та його проба, маса виробу, номер (розмір) каблучки або браслета, найменування каменю та його маса, а також позначки “виріб був у вжитку” або “б/в” для ювелірних виробів, які були у вжитку.Торгівлю ювелірними виробами з дорогоцінних металів здійснюють суб’єкти господарювання тільки за наявності відбитка державного пробірного клейма України. Торгівля ювелірними виробами без відбитків державного пробірного клейма України заборонена.У разі порушення прав волинянам рекомендують звертатися до Держпродспоживслужби.