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Як купити ювелірку, аби вас не ошукали: поради волинянам

Як купити ювелірку, аби вас не ошукали: поради волинянам
Розповіли, що треба знати волинянам, аби не зазнати збитків під час придбання ювелірних виробів.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба в області.

Роздрібну торгівлю ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння здійснюють через спеціалізовані магазини, спеціалізовані відділи магазинів із універсальним асортиментом товарів, а також за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

При цьому продаж ювелірних виробів у дрібнороздрібній торговельній мережі, на ринках (крім розміщених на них спеціалізованих магазинів, відділів) та з рук заборонена.

Ювелірні вироби як вітчизняного, так і іноземного виробництва під час продажу повинні мати товарні ярлики.

Товарний ярлик ювелірних виробів передбачає наявність такої інформації: найменування або товарний знак підприємства-виробника, найменування виробу або його шифр, найменування сплаву металу та його проба, маса виробу, номер (розмір) каблучки або браслета, найменування каменю та його маса, а також позначки “виріб був у вжитку” або “б/в” для ювелірних виробів, які були у вжитку.

Торгівлю ювелірними виробами з дорогоцінних металів здійснюють суб’єкти господарювання тільки за наявності відбитка державного пробірного клейма України. Торгівля ювелірними виробами без відбитків державного пробірного клейма України заборонена.

У разі порушення прав волинянам рекомендують звертатися до Держпродспоживслужби.

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Теги: ювелірні вироби, покупки, поради
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