На Волині 12 грудня – день жалоби за загиблими на Сході військовими





Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації 12 грудня 2019 року оголосили в області днем жалоби у зв’язку із похованням двох військовслужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, повідомляє ОДА.



Завтра, 12 грудня, відбудеться поховання військовослужбовців, що загинули 9 грудня 2019 року в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої.



Загиблі,



На всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.



У Рожищенському районі –





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