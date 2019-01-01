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На Волині 12 грудня – день жалоби за загиблими на Сході військовими

На Волині 12 грудня – день жалоби за загиблими на Сході військовими
На Волині - день жалоби за загиблими військовослужбовцями.

Розпорядженням голови Волинської облдержадміністрації 12 грудня 2019 року оголосили в області днем жалоби у зв’язку із похованням двох військовслужбовців 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, повідомляє ОДА.

Завтра, 12 грудня, відбудеться поховання військовослужбовців, що загинули 9 грудня 2019 року в зоні проведення Операції Об’єднаних Сил під час переміщення на позиціях в межах взводного опорного пункту від підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Загиблі, Сергій Сирота (1997 р.н.) та Андрій Войтович (1990 р.н), проживали в селах Щурин та Квітневе Рожищенського району. Поховають бійців у рідних селах.

На всій території Волинської області на будинках і спорудах органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій приспустять Державні Прапори України.

У Рожищенському районі – чотири дні жалоби за загиблими на Сході воїнами.


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Теги: День жалоби, ООС, військові
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