Голова митниці пояснив, чому на «Ягодині» утворилися кілометрові затори





Про це він написав у Facebook, передає



"Ягодин. Там високий сезон, додаткові 10 тысяч дозволів, які стимулювали водіїв одночасно вирушити в дорогу, а також натяки на "італійську забастовку", інспировану деякими особистостями, яких не взяли до Нової митниці", - написав Нефьодов.



За його словами, на пункті пропуску організували роботу на максимумі спроможності пункту - при звичайних 240 машин в день пропускають 400. Наприклад, за минулу ніч проїхало 210 - після переговорів з польською стороною. Ситуацію постійно тримається на контролі.



"Як не допускати такого в подальшому? Реконструкція пунктів пропуску розширення доріг та більш ритмічна видача дозволів. Окремо досліджуємо питання із можливістю влаштувати перехоплюючу парковку із електронною чергою", - зазначив Нефьодов.



Додамо, за даними Державної прикордонної служби України, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" станом на 09:00 11 листопада у черзі перебували 750 вантажівок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова державної митниці України Максим Нефьодов розповів, чому у пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею утворилися затори та як не допустити такого у подальшому.Про це він написав у Facebook, передає УНН "Ягодин. Там високий сезон, додаткові 10 тысяч дозволів, які стимулювали водіїв одночасно вирушити в дорогу, а також натяки на "італійську забастовку", інспировану деякими особистостями, яких не взяли до Нової митниці", - написав Нефьодов.За його словами, на пункті пропуску організували роботу на максимумі спроможності пункту - при звичайних 240 машин в день пропускають 400. Наприклад, за минулу ніч проїхало 210 - після переговорів з польською стороною. Ситуацію постійно тримається на контролі."Як не допускати такого в подальшому? Реконструкція пунктів пропуску розширення доріг та більш ритмічна видача дозволів. Окремо досліджуємо питання із можливістю влаштувати перехоплюючу парковку із електронною чергою", - зазначив Нефьодов.Додамо, за даними Державної прикордонної служби України, перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" станом на 09:00 11 листопада у черзі перебували 750 вантажівок.

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