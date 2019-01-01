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Авто у кредит від WEST AUTO HUB: як отримати гроші на мрію*

Авто у кредит від WEST AUTO HUB: як отримати гроші на мрію*
Часто для того, аби здійснити мрію про власне авто, не вистачає зовсім трохи. Де взяти гроші та як не прогадати з кредитуванням?

Відтермінування платежів - це дуже популярний спосіб купівлі авто. Адже не потрібно чекати, поки ви назбираєте потрібну суму. Гроші можна отримати в банку прямо зараз, придбати авто, а віддавати в розстрочку! Саме таку систему пропонують у WEST AUTO HUB. Разом з ОТП Банком вони пропонують покупцям гроші на вживаний автомобіль з-за кордону.

Чим вигідне автокредитування, кому воно підійде і найголовніше – на яку суму можна розраховувати розповіла журналістці Район.Бізнес керівниця відділу розвитку бізнесу АТ «OТП Банк» Надія Огар.

В ОТП Банку надають кредит не лише на новий автомобіль, а й на вживаний також. Якщо покупець знайшов автомобіль за кордоном, в банку йому можуть видати кредит й на розмитнення. Позичальник може отримати від 50 до 750 тисяч гривень.
Авто у кредит від WEST AUTO HUB: як отримати гроші на мрію*

«Максимальна сума, яку може отримати на купівлю авто постійний клієнт ОТП Банк, – 750 тисяч гривень. Новий клієнт – 500 тисяч гривень. Кредит видають терміном від 6 до 60 місяців під 0,01% річних. Це фіксована відсоткова ставка. Клієнт сплачує 1,7% разової комісії за видачу кредиту, а також 1,7% щомісячної. Тож якщо вартість розмитнення вашого авто більше 50 тисяч – тоді вам теж до нас», – каже керівниця відділу розвитку бізнесу АТ «OТП Банк».

За її словами, кредит може отримати і найманий працівник, і фізична особа підприємець. Основна умова - робота повинна бути офіційною, аби позичальник міг довести свою платоспроможність.

«Важливий момент – кошти клієнту ми видаємо готівкою у гривнях. А людина вже вирішує – міняти на долари або платити за розмитнення так. Також є можливість перерахунку. Як буде зручно клієнту», – розповідає Надія Огар.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ, ЩОБ ОТРИМАТИ АВТОКРЕДИТ

- Паспорт громадянина України клієнта (всі сторінки з інформацією);

- Довідка з податкової інспекції про присвоєння ідентифікаційного номеру клієнта;

- Довідка з місця роботи клієнта та/або дружини/чоловіка клієнта, засвідчена в бухгалтерії не раніше ніж за 2 тижні до дня її подання у банк, що підтверджує посаду клієнта та нараховану заробітну плату за останні шість місяців, або виписка за картковим рахунком клієнта без необхідності надання довідки з місця роботи;

- Документи, що підтверджують інші доходи клієнта (за наявності доходу не за основним місцем роботи);

- Рахунок-фактура та/або специфікація на автомобіль, який купують.

Для клієнтів ФОП:

- Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (копія). Для ФОП, що зареєстровані починаючи з 07.05.2011 року, замість Свідоцтва про державну реєстрацію необхідно надавати витяг з Єдиного державного реєстру (що був наданий під час реєстрації або пізніше);

- Звіти з ДПІ про прибутки фізичної особи-підприємця за 1 (один) останній повний рік та за останній звітний період;

- Виписка про рух коштів по рахунку за останні 12 місяців;
для клієнтів ФОП-ІТ, що працюють по зарплатній схемі, договори про співпрацю з компанією за попередній рік + за поточний рік.
Авто у кредит від WEST AUTO HUB: як отримати гроші на мрію*


Надія Огар розповідає, що для того аби у процесі виплат не виникало незручних ситуацій, ще на початку співпраці банк та замовник обирають найбільш комфортний місячний платіж, який він точно зможе сплатити.

«Ми ділимо суму кредиту на максимальний термін для того, щоб у клієнта був мінімальний платіж. Якщо він має більше, то платить більшими сумами. Якщо в клієнта критичний місяць, він платить те, що мінімально написано у графіку. Ми робимо так, щоб на клієнта було найменше фінансове навантаження. Але ми надаємо можливість дострокового погашення без штрафних санкцій і додаткових комісій», - каже Надія Огар.

Провідний спеціаліст з продажу автомобілів у WEST AUTO HUB Микола Мартинюк розповів, що покупці часто цікавляться купівлею авто у кредит.

«До нас часто звертаються з таким питанням і я можу впевнено сказати, що автокредитування в ОТП Банку – надзвичайно прозоре. Все можна легко розрахувати і спрогнозувати самому, скільки і коли платити. Найважливіший момент – автомобіль реєструють на покупця, а не на банк. Адже у багатьох банках, які надають подібні кредити, є умова, що машина повинна бути зареєстрована як власність банку, а клієнт користується нею по кредитному договору. Також важливо, що КАСКО тут не є обов’язковим», – зауважує Микола Мартинюк.
Авто у кредит від WEST AUTO HUB: як отримати гроші на мрію*

Справді, особлива перевага кредитування на вживане авто від ОТП Банку – це кредит без застави та обов’язкового страхування КАСКО. Банк не має вимог ні до віку автомобіля, ні до пробігу. Обмежень абсолютно немає. Єдине – після купівлі авто вам потрібно буде показати техпаспорт як підтвердження використання цільових коштів.

Завдяки співпраці ОТП Банку та автокомпанії WEST AUTO HUB ви можете придбати омріяне авто та легко його розмитнити. Якщо ви хочете купити авто на торговому майданчику у WEST AUTO HUB, або пригнати машину з США і Європи, але вам не вистачає кілька тисяч доларів, на допомогу вам прийде автокредит. Про увесь цей процес подбають справжні фахівці компанії.

Отримати детальну консультацію про розмитнення автомобіля можна у фахівців компанії за адресою с. Струмівка, вул. Рівненська, 74, або ж за номером телефону 0 800 21 20 30.

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Теги: WEST AUTO HUB, Луцьк, авто в кредит
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