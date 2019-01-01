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У Рожищі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО

У Рожищі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
У райцентрі почали прикрашати ялинку на площі Незалежності біля Рожищенської міської ради.

Роботи проводять працівники КП «Дільниця благоустрою», - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Як і минулого року наряджають не центральне деревце, а ялинку неподалік, яка має гарний, пишний вигляд.

Також на площі встановлюють сцену для виступів артистів під час новорічно-різдвяних заходів.

Урочисте запалення вогнів міської ялинки відбудеться у день Святого Миколая – 19 грудня, о 17:30 годині.

У Рожищі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
У Рожищі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
У Рожищі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
У Рожищі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО

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Теги: Рожище, головна ялинка
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