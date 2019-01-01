У Рожищі прикрашають головну ялинку міста. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У райцентрі почали прикрашати ялинку на площі Незалежності біля Рожищенської міської ради.
Роботи проводять працівники КП «Дільниця благоустрою», - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Як і минулого року наряджають не центральне деревце, а ялинку неподалік, яка має гарний, пишний вигляд.
Також на площі встановлюють сцену для виступів артистів під час новорічно-різдвяних заходів.
Урочисте запалення вогнів міської ялинки відбудеться у день Святого Миколая – 19 грудня, о 17:30 годині.
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Роботи проводять працівники КП «Дільниця благоустрою», - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Як і минулого року наряджають не центральне деревце, а ялинку неподалік, яка має гарний, пишний вигляд.
Також на площі встановлюють сцену для виступів артистів під час новорічно-різдвяних заходів.
Урочисте запалення вогнів міської ялинки відбудеться у день Святого Миколая – 19 грудня, о 17:30 годині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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