Європа засуджує політичні переслідування проти Петра Порошенка

Петра Порошенка через підписання Мінських угод відреагували європейські політики та дипломати.



Член Європейського парламенту, віце-спікер литовського Сейму Пятрас Ауштрявічюс висловив своє занепокоєння через відкриття кримінального провадження проти п’ятого президента України. Впливовий



«Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державу зраду, внаслідок підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Закликаю усяким чином уникати політично вмотивованих кроків!», - заявив представник Європарламенту.



Напередодні дії ДБР засудив колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт. Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування нової вигадки колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.



При цьому на останньому саміті Нормандської четвірки європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодам не існує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На нове кримінальне провадження ДБР протичерез підписання Мінських угод відреагували європейські політики та дипломати.Член Європейського парламенту, віце-спікер литовського Сеймувисловив своє занепокоєння через відкриття кримінального провадження проти п’ятого президента України. Впливовий політик закликав українську владу припинити політично вмотивовані кроки для тиску на своїх опонентів.«Висловлюю глибоке занепокоєння через порушення кримінальної справи проти Петра Порошенка, яку відкрило ДБР за можливу державу зраду, внаслідок підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод. Закликаю усяким чином уникати політично вмотивованих кроків!», - заявив представник Європарламенту.Напередодні дії ДБР засудив колишній прем’єр-міністр Швеції. Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування нової вигадки колишнього очільника адміністраціїщодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.При цьому на останньому саміті Нормандської четвірки європейські лідери заявили, що альтернативи Мінським угодам не існує.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію