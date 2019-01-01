На Волині шукатимуть нових очільників для чотирьох медзакладів

На посади генерального директора Олицького психоневрологічного інтернату, КП «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка» та КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро» незабаром оголошуватимуть конкурси у зв’язку із закінченнями контрактів з попередніми очільниками.Про це стало відомо 11 грудня під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства.Начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної радизазначила, що у зв’язку із закінченням терміну дії контрактів із керівниками цих об’єктів голові Волиньради Ірині Вахович рекомендують призначити екскерівників на посади т.в.о. директорів.Так, т.в.о. Олицького інтернату буде, КП ВОЦПБС –, головною стоматологічною клінікою поки керуватиме, а патологоанатомічного бюро –Члени комісії одноголосно підтримали пропозицію і зазначили, що конкурси на посади оголосять вже незабаром.