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На Волині шукатимуть нових очільників для чотирьох медзакладів

На Волині шукатимуть нових очільників для чотирьох медзакладів
На посади генерального директора Олицького психоневрологічного інтернату, КП «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом», КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка» та КП «Волинське обласне патологоанатомічне бюро» незабаром оголошуватимуть конкурси у зв’язку із закінченнями контрактів з попередніми очільниками.

Про це стало відомо 11 грудня під час засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров`я, материнства та дитинства.

Начальник відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату обласної ради Мирослава Якимчук зазначила, що у зв’язку із закінченням терміну дії контрактів із керівниками цих об’єктів голові Волиньради Ірині Вахович рекомендують призначити екскерівників на посади т.в.о. директорів.

Так, т.в.о. Олицького інтернату буде Петро Ткачук, КП ВОЦПБС – Олена Макаренко, головною стоматологічною клінікою поки керуватиме Ігор Дворко, а патологоанатомічного бюро – Володимир Онищук.

Члени комісії одноголосно підтримали пропозицію і зазначили, що конкурси на посади оголосять вже незабаром.

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Теги: конкурс, медзаклади
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