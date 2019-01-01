Лучани 11 грудня заплатили е-квитком за проїзд понад 38 тисяч разів





Станом на 16 годину у транспортних засобах зі встановленими валідаторами здійснили понад 38 тисяч транзакцій з оплати проїзду, повідомляють у луцькій мерії.



Зокрема:



КП “Луцьке підприємство електротранспорту” — 30 713 транзакцій;



ТОВ “АТП-Луцьк” автобусний маршрут № 23 — 238 транзакцій;



ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД автобусні маршрути № 1, 2, 8, 10, 12, 17, 22, 22а — 6 333 транзакцій;



ФОП Тимощук М.С. автобусний маршрут № 31 — 729 транзакцій.



Разом із тим, із 11 грудня



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"Висловлюємо вдячність лучанам, які активно користуються електронним квитком та з розумінням віднеслись до ситуації, яка сьогодні виникла з громадським транспортом. Впровадження системи АСОП є вимогою закону та часу.



Також велика вдячність активним громадянам, які об’єдналися у групи в соцмережах та месенджерах й підвозять один одного власним автотранспортом на роботу та навчання", - повідомляють у Луцькраді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 грудня громадський транспорт Луцька запрацював відповідно до програми впровадження автоматизованої системи оплати проїзду. Так, від сьогодні на усіх тролейбусах та автобусах, які працюють на міських маршрутах, встановлено валідатори, системи GPS-моніторингу, системи автоматичного сповіщення пасажирів, системи відеоспостереження. Пасажир, зайшовши у громадський транспорт, може розрахуватися за проїзд за допомогою електронного квитка чи мобільного додатку.Станом на 16 годину у транспортних засобах зі встановленими валідаторами здійснили понад 38 тисяч транзакцій з оплати проїзду, повідомляють у луцькій мерії.Зокрема:КП “Луцьке підприємство електротранспорту” — 30 713 транзакцій;ТОВ “АТП-Луцьк” автобусний маршрут № 23 — 238 транзакцій;ТзОВ ВТП “Санрайз” ЛТД автобусні маршрути № 1, 2, 8, 10, 12, 17, 22, 22а — 6 333 транзакцій;ФОП Тимощук М.С. автобусний маршрут № 31 — 729 транзакцій.Разом із тим, із 11 грудня у Луцьку припинили перевезення пасажирів за автобусними маршрутами № 3, 9, 9-а, 11, 17-а, 19, 24, 25, 26, 26-а, 28, 29, 32 . Відповідно, не забезпечені пасажирськими перевезеннями будуть мешканці мікрорайонів Вересневе, Вишків, ЛПЗ, вулиць Володимирської, Рівненської, Ковельської."Висловлюємо вдячність лучанам, які активно користуються електронним квитком та з розумінням віднеслись до ситуації, яка сьогодні виникла з громадським транспортом. Впровадження системи АСОП є вимогою закону та часу.Також велика вдячність активним громадянам, які об’єдналися у групи в соцмережах та месенджерах й підвозять один одного власним автотранспортом на роботу та навчання", - повідомляють у Луцькраді.

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