вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду

Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду
У жодному районі Волині не перевищений епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ.

Утім, найвищий рівень захворюваності спостерігається в містах Луцьку і Нововолинську та Горохівському районі, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

За минулий тиждень захворіло на ГРВІ понад 5 тисяч осіб, в порівнянні з попередніми тижнями спостерігають помірну тенденцію росту захворюваності. Серед захворілих 3793 становлять діти до 17 років (70%).

Протягом тижня кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби, становить 98 осіб (1,8 % від загальної кількості хворих), із них 69 осіб – діти до 17 років (70%).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: грип, ГРВІ, хвороби, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Акційні ціни на однокімнатні квартири в Ковелі від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 18:08
Завтра, 12 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблими на Сході Героями
Сьогодні, 17:53
Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду
Сьогодні, 17:45
Авто у кредит від WEST AUTO HUB: як отримати гроші на мрію*
Сьогодні, 17:37
Повідомили про підозру посадовцеві Волинської ОДА, якого «взяли» на хабарі
Сьогодні, 17:27
Схожі новини
На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей На Волині за минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіло 3700 людей
21 жовтень, 18:53
На Волині очікують на другу хвилю епідемії грипу На Волині очікують на другу хвилю епідемії грипу
08 лютий, 2017, 15:09
Грип в Україні: епідемія триває тільки на Волині Грип в Україні: епідемія триває тільки на Волині
01 лютий, 2017, 12:46
Грип і застуда набирають обертів на Волині Грип і застуда набирають обертів на Волині
06 грудень, 2016, 13:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла волонтерка, громадська діячка з Волині
Сьогодні, 18:51
 0
Яким був луцький «Авангард» понад 80 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 18:43
 0
Дороги Волині готові до сильних снігопадів
Сьогодні, 18:29
 0
У Луцьку на Стрілецькій збили людину
Сьогодні, 18:24
 0
Кожен вузлик зав’язаний з любов’ю: волинські школярі сплели маскувальну сітку для воїнів
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8