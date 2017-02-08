Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду
Сьогодні, 17:45
У жодному районі Волині не перевищений епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ.
Утім, найвищий рівень захворюваності спостерігається в містах Луцьку і Нововолинську та Горохівському районі, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
За минулий тиждень захворіло на ГРВІ понад 5 тисяч осіб, в порівнянні з попередніми тижнями спостерігають помірну тенденцію росту захворюваності. Серед захворілих 3793 становлять діти до 17 років (70%).
Протягом тижня кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби, становить 98 осіб (1,8 % від загальної кількості хворих), із них 69 осіб – діти до 17 років (70%).
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Утім, найвищий рівень захворюваності спостерігається в містах Луцьку і Нововолинську та Горохівському районі, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.
За минулий тиждень захворіло на ГРВІ понад 5 тисяч осіб, в порівнянні з попередніми тижнями спостерігають помірну тенденцію росту захворюваності. Серед захворілих 3793 становлять діти до 17 років (70%).
Протягом тижня кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби, становить 98 осіб (1,8 % від загальної кількості хворих), із них 69 осіб – діти до 17 років (70%).
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