Де на Волині найбільше хворіють на грип та застуду

У жодному районі Волині не перевищений епідемічний рівень захворюваності на грип та ГРВІ.Утім, найвищий рівень захворюваності спостерігається в містах Луцьку і Нововолинську та Горохівському районі, повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.За минулий тиждень захворіло на ГРВІ понад 5 тисяч осіб, в порівнянні з попередніми тижнями спостерігають помірну тенденцію росту захворюваності. Серед захворілих 3793 становлять діти до 17 років (70%).Протягом тижня кількість осіб, що потребувала стаціонарного лікування з приводу ускладненого перебігу хвороби, становить 98 осіб (1,8 % від загальної кількості хворих), із них 69 осіб – діти до 17 років (70%).