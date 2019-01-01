Міняли телефонні номери і ховали наркотики в лісі: на Волині судитимуть злочинну групу





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.







Члени групи (усім їм за 50, усі проживали в різних місцях – Ковелі, Луцьку, Ківерцях та одному з сіл Жовківського району Львівської області) докладали максимум зусиль, аби не бути викритими – мали свій жаргон, міняли телефонні номери, наркотики зберігали не в помешканні, а в лісі.



З лютого по серпень 2019 року правоохоронці зафіксували понад 10 епізодів злочинної діяльності членів групи – а це і незаконне придбання, перевезення з метою збуту і збут наркотичних засобів і прекурсорів у великих розмірах, і розміщенні коштів, здобутих від злочинної діяльності, у банках, а також використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів.



Невдовзі члени ОЗГ, обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306 КК України, постануть перед судом.



Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 15 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині судитимуть організовану групу наркоторговців.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. Двоє жінок та раніше судимий чоловік, зорганізовані 53-річною мешканкою міста Ківерці , налагодили поставки з Львівщини сировини й продаж на території Волині подрібненої макової соломи, концентрату з неї та прекурсорів, необхідних для його виготовлення.Члени групи (усім їм за 50, усі проживали в різних місцях – Ковелі, Луцьку, Ківерцях та одному з сіл Жовківського району Львівської області) докладали максимум зусиль, аби не бути викритими – мали свій жаргон, міняли телефонні номери, наркотики зберігали не в помешканні, а в лісі.З лютого по серпень 2019 року правоохоронці зафіксували понад 10 епізодів злочинної діяльності членів групи – а це і незаконне придбання, перевезення з метою збуту і збут наркотичних засобів і прекурсорів у великих розмірах, і розміщенні коштів, здобутих від злочинної діяльності, у банках, а також використання таких коштів з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та прекурсорів.Невдовзі члени ОЗГ, обвинувачені у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306 КК України, постануть перед судом.Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 15 років позбавлення волі.

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